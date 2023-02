Fastenrezept: Ein Luftstrudel in die Suppe

Werbung

Zu „Omas Zeiten“ kam nicht nur in der Fastenzeit täglich eine – meist klare – Suppe auf den Tisch. Daher findet sich in alten Kochbüchern eine große Vielfalt an Suppeneinlagen sowie der Luftstrudel. Für die NÖN blätterte Mella Waldstein in ihren umfangreichen Kochbüchern, um ein Rezept auszuwählen und für die Leser zum Nachkochen zur Verfügung zu stellen.

„Im Luftstrudel ist fast nichts – eine geeignete Suppeneinlage für die Fastenzeit“, erzählt Waldstein. Sie wurde 1964 in Paris geboren und wuchs im nördlichen Niederösterreich auf. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Landwirtin und ist Autorin zahlreicher Bücher mit regionalen Themen sowie über Ost- und Mitteleuropa. Als Journalistin ist sie unter anderen für „Kurier“, „Der Standard“, „Die Presse“, „morgen“ und „Schaufenster Kultur.Region“ tätig. Waldstein lebt in Drosendorf, wo sie im Filmclub mitarbeitet und viele Jahre das Strandbad betreute.

