Nicht immer bringt die Theatergruppe Eggenburg eine Komödie auf die Bühne, denn bisweilen will man sich an eine Herausforderung wagen. "Dracula" aus der Feder von Bernd Klaus Jerofke ist so eine.

Jonathan (Tobias Pesendorfer) reist nach Bistritz in die Karpaten und gerät in die Fänge des blutsaugenden Graf Draculas (Martin Jarmer). Verlobte Mina (Marie-Christine Oppitz) beginnt sich zu sorgen, während zeitgleich das Grauen in ihren Heimatort Whitby einzieht. Die Bewohner sind mit immer mehr Toten und seltsamen "Einstichen" am Hals konfrontiert.

Die Geschehnisse nehmen an Fahrt auf und die Laienschauspieler beweisen, was man mit viel Hingabe, enormen Fleiß und einer buntgemischten, zusammengewachsenen Truppe auf der Bühne erreichen kann.

Weitere Vorstellungen:

Sonntag, 27. Oktober, 18 Uhr

Donnerstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr

Freitag, 1. November, 19.30 Uhr

Sonntag, 3. November, 18 Uhr

Samstag, 9. November, 19.30 Uhr

Sonntag, 10. November, 18 Uhr

Wer das Herz des Publikums eroberte und was genau die Herausforderung war, lest ihr ab Mittwoch in der Printausgabe der NÖN Horn.