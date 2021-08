Das „Draußen“-Festival bot für jede Altersgruppe, Musik vom Feinsten. Bürgermeister Niko Reisel und M.ars Obmann Erich Piffl bewiesen mit dem Engagement der Künstler ein glückliches Händchen. Den Anfang machte die Band „Wanjo Banjo“ mit Markus Mayerhofer, Florian Weiß und Wolfgang Schöbitz, die mit ihren Country Songs für einen fetzigen Beginn sorgten.

Dann gaben die „Bluespumpm“, die mit Johann Cermak, Peter Barborik, Wolfi Frosch und Fritz Glatzl längst Fixsterne am Soul- und Blueshimmel sind, so richtig Vollgas. Zum Abschluss spielten „Armin & Band“ mit Armin Katona, Clemens Kurz, und Jakob Wimmler. In der Besetzung mit Dudelsack, Akkordeon und Gitarre sorgten sie mit irischen, schwedischen, schottischen und französischen Liedern für einen faszinierenden Abschluss. Papa Erwin Katona verstärkte die Band und gab auch Solopartien zum Besten.

Die Jugend Klein Meiseldorf sorgte für das leibliche Wohl der Gäste – und machten damit den Abend, der im Zeichen der Dorfgemeinschaft stand, perfekt.

Die Veranstaltung fand unter den aktuell geltenden behördlichen Bestimmungen für die Durchführung von Events statt. Hieß für die Gäste: Es galten die 3G-Regeln. „Jeder packte mit an, half mit und hat damit zum Erfolg des Events beigetragen“, zeigten sich Reisel und Piffl erfreut.