Zunächst mussten die Florianis gegen 6 Uhr zur Unterstützung der Mödringer Kollegen zur Bergung einer VW Pritsche zur Mödringer Kreuzung ausrücken. Die Pritsche war direkt im Kreuzungsbereich im Straßengraben gelandet, sie wurde mittels Seilwinde des Hilfeleistungslöschfahrzeuges auf die Straße gezogen.

Noch während der Bergungsarbeiten wurden die Horner zum nächsten Einsatzort beordert. Auf der LB45 in Richtung Breiteneich war im Bereich des Postverteilerzentrums ein Pkw in einer Kurve in den Straßengraben gerutscht. Auch dieser Wagen wurde mittels Seilwinde zurück auf die Straße befördert.

Die dritte Alarmierung erfolgte bei der Rückfahrt ins Feuerwehrhaus. Nun mussten die Florianis – es war mittlerweile ca. 7.30 Uhr – zur Unterstützung der Feuerwehr Frauenhofen zur Bergung eines Lkw, der in den Graben gerutscht war, an der Lutz-Kreuzung.

Der gesamte Sattelzug wurde mit der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges Frauenhofen aus dem Straßengraben gezogen. Auch hier konnte das Gespann – ebenso wie das Auto beim zweiten Einsatz – seine Fahrt fortsetzen. Beendet war die Einsatzserie gegen 8.45 Uhr.