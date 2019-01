Bezirk Horn: Die Sternsinger waren unterwegs .

Auch heuer waren zahlreiche Kinder und Jugendliche und deren Begleiter als Sternsinger in den Pfarren des Bezirks Horn unterwegs. Sie stellen sich im Rahmen der Drei-Königs-Aktion in den Dienst der guten Sache und sammelten fleißig Spenden für Menschen in armen Regionen.