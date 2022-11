Die Täter stahlen laut Polizei in der Zeit von 17 Uhr am Nachmittag des 16. Novembers bis 5 Uhr früh am 17. November von einem Firmenareal in der Gemeinde Brunn einen Anhänger der Marke Nugent samt darauf geladenen Radlader Avant 750 inkl. einer Erdschaufel.

Zweckdienliche Hinweise werden auf der PI Brunn/Wild (Tel.Nr.: 059133/ 303431) entgegengenommen.

