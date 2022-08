Dreister Diebstahl Irnfritz: Tacho und Sitz von Mofa geklaut

Lesezeit: 2 Min RH Red. Horn

Foto: Symbolbild

E in etwas seltsamer Diebstahl ereignete sich in der Zeit Zeit vom 14. bis 15. August auf einem Parkplatz in Irnfritz. Gestohlen wurden die Sitzbank und der Tacho eines Mofas.