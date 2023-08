Horner Pfarrheurigen war wieder ein Hit

Tische aufstellen, Plakate verteilen, Bierfässer bestellen, Brote streichen, Kotelettes grillen und Schnitzel schleppen - viel freiwillige Arbeit machte den reibungslosen Ablauf am 31. Pfarrheurigen erst möglich und das fröhliche Miteinander hinter den Kulissen wurde beim gemütlichen Beisammensein im Pfarrhof spürbar.

Die ehrenamtliche Helfer schwitzten, lachten und machten mit ihrem unermüdlichen Einsatz den Pfarrheurigen zu einem schönen Fest im Kreis von Freunden und Bekannten. Die Festwiese im Pfarrzentrum war wieder Drehscheibe des Geschehens. Das Team mit den orangen Leiberln nahm Bestellungen auf, in Schank, Küche, Grillstation, bei den Mohnnudeln und Pommes frites und in der Weinbar wurde vorbereitet und angerichtet und Kinder und Jugendliche in weißen Leiberln brachten Essen und Getränke zu den Gästen.

Karin Wazlawik im Kirtagsstandl hatte 100 Lebkuchenherzen gebacken und vorbereitet. Dank der großartigen Vorbereitung bekamen die vielen Gäste flott und freundlich die bestellten Essen und Getränke und konnten den lauen Sommerabend genießen. Auch die Stimmung unter den großen und kleinen Gästen des Pfarrheurigen war ausgezeichnet. Unter anderem gab es ein Quiz mit 125 tollen Geschenken. Die kleinsten Besucher wurden in einer betreuten Spielecke bei Laune gehalten. Unter der Leitung von Tombola-Chef Manfred Wazlawik zog Glücksengerl Sophia Popp die Gewinner. Die ersten drei Preise gingen an Michael Schierl, Erich Köpf und Liara Soos.