Good News: Horn bekommt neue Ärztin

Erfreut, rasch eine Nachfolgerin für die Kassenstelle gefunden zu haben, zeigte sich Bürgermeister Gerhard Lentschig. Es sei der Stadtgemeinde ein wichtiges Anliegen gewesen, schnell wieder einen dritten praktischen Arzt nach Horn zu bekommen. Das bedeute nicht nur für die Horner Bürger eine Entlastung, sondern auch für die zwei verbliebenen praktischen Ärzte in der Stadt. „Die Vorteile sind mehr Zeit für die Patienten und kürzere Wartezeiten“, so der Gemeindechef.

Gudrun Blaim wohnt mit ihrem Mann und den beiden Töchtern im Kamptal. Sie arbeitete seit 2014 als Dauervertretungsärztin in zwei Arztpraxen in Wien. Dort habe sie viele Erfahrungen sammeln können, die nur durch „learning-by-doing“ möglich sind, sagt sie. „Praktischer Arzt ist mein Lieblingsjob, deshalb freut es mich nun umso mehr, in meiner Heimat das zu tun, was ich gelernt habe und gerne mache“, so die 40-jährige Ärztin. Sie verfügt über zahlreiche Diplome, die sie in den vergangenen Jahren durch Zusatzausbildungen erhalten hat: Notarzt, Sexualmedizin, Psychosoziale Medizin, Schularzt, usw.

Von der Ärztekammer gab es sofort grünes Licht für die Neubesetzung der Kassenstelle. „Selbst die umliegenden praktischen Ärzte können nun aufatmen, da bereits viele Patienten in Umlandgemeinden ausweichen mussten“, betont der Bürgermeister die Wichtigkeit der Besetzung der Kassenstelle für das Horner Gesundheitswesen.