In Kühnring regiert das Kunsthandwerk

Unter dem Motto „Hand Made With Love“ findet der 3. Kunsthandwerksmarkt am 27. August von 10 bis 18 Uhr im Sport und Veranstaltungszentrum in Kühnring statt. „Handgefertigte Produkte vieler Künstler aus unserer Region können hier bewundert und auch käuflich erworben werden“, erklärte Sandra Gottwald.

Acrylmalerei, Restaurator, Keramik, Gartenkeramik, Schafwollsachen, Tierbilder, Schmuck und Seifen. Drechselkunst, Holz Lasertechnik, Rucksäcke, Nähgarn, Naturkosmetik, Kerzen, Bilder, Kreatives mit Holz und Blech, Instrumentenständer aus Holz, Holzspielzeug, handgemachte Metallkunst, Wollhaus, Bären, Mützennadelgebunden, Naturobjekte, Kunst aus Papier, Häckel-Sachen und Taschen werden ausgestellt. „Für Speis und Tank ist bestens gesorgt“, berichtete Gottwald. Der Kunsthandwerksmarkt finden unter der „Schirmherrschaft“ von BhW-Bildung hat Wert NÖ statt.