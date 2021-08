Sommerlust ist Circusluft für kleine Artisten – die Circusluft in Drosendorf gibt es seit über 20 Jahren. Seither hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den Anrainern das Zirkusprojekt aber prächtig entwickelt, denn im Lauf der Zeit wurde es ein beliebtes Ferienziel.

Erstmals betreuten heuer drei Trainer vom Zirkus Huckepack in den Ferienwochen die 14 Jugendlichen. „Geeignet sind diese Kurse für Kinder ab acht Jahren“, informierte Paul Scheer. Da viele Kinder aber immer wieder Circusluft schnuppern wollen, gibt es auch Angebote für Fortgeschrittene bis 16 Jahre. Von Montag bis Freitag tauchen die Kinder in die Zirkuswelt ein und übernachten sogar in Zirkuswägen. Markus Pröglhöf: „In der großen Vielfalt der Zirkuskünste findet jedes Kind sein Talent – weil der Spaß im Vordergrund steht.“ Bei der Gestaltung der Nummern für die abschließende Zirkusgala wurde die Fantasie und Kreativität der Kinder gefördert.