Perfekt den Nerv der Zeit getroffen hat Elisabeth Ruckser, als sie vor etwa einem Jahr begann, die Arbeiten an ihrem neuen Buch „Bäuerinnen, Brot und Sehnsucht“ zu starten. Zu einem Zeitpunkt, als mit dem „Coronavirus“, der bei vielen eine neue „Back-Sehnsucht“ ausgelöst hat, noch niemand etwas anfangen konnte, begann sie, bäuerliche Betriebe zu besuchen und mehr als 50 Brotrezepte und inspirierende Geschichten zu sammeln. Warum sie damals an dieses Buch heranging? „Weil immer mehr Menschen bewusst mit ihren Lebensmitteln umgehen wollen“, sagte Ruckser zur NÖN.

Dass in der Coronakrise viele Leute die Lust am Backen wieder entdeckt haben, sei auch einer „Sehnsucht nach Sicherheit und Wärme“ geschuldet, sagte sie. Und das Backen von Brot vermittle genau diese Werte. Außerdem: „Es erinnert einen an früher, etwa an Omas Küche.“ Ruckser glaubt, dass die Lust am Brotbacken schon in vielen geschlummert habe, die Krise hätten viele als Chance gesehen, dieser Sehnsucht auch nachzugeben. Sie selbst habe in der Coronazeit viele Anfragen von Freunden zum Backen bekommen, etwa hinsichtlich Sauerteig, „da ja Germ teilweise Mangelware war“, erzählt sie.

„Brotbacken erinnert einen an früher. Mein Buch ist eine Hommage an die Sinnlichkeit des Backens.“ Elisabeth Ruckser

Ihr Buch sieht die Gründerin der ersten Waldviertler Bio-Backschule als „Hommage an die Sinnlichkeit des Brotbackens“. Brot sei untrennbar mit unserer Kulturgeschichte verbunden, faszinierend, vielfältig und nährend. Darüber hinaus sei Brotbacken aber nicht nur ein Handwerk, sondern eine Lebenseinstellung.

Bio-Backschule bietet „Sommer-Specials“

Neben klassischen Brot-Rezepten werden auch solche mit Zutaten wie Kürbis, Feta oder Rosmarin-Thymian-Butter, die man nicht unbedingt in Brot erwarten würde, vorgestellt, sodass neue Methoden mit altem Wissen kombiniert werden. In ihrer Vielfalt gemeinsam haben die Rezepte, dass sie „einfach und immer köstlich“ sind, wie Ruckser sagte. Ergänzt werden die Rezepte von Geschichten, wie Bäuerinnen heute auf dem Land – aber auch in der Stadt – leben und arbeiten.

In ihrer Bio-Backschule in Drosendorf gab es während der Coronakrise natürlich ebenfalls keine Kurse, die laufen jetzt schön langsam wieder an. Für den Sommer will Ruckser hier Gästen, die im Waldviertel Urlaub machen, auch einige „Specials“ anbieten. „Zu einem Waldviertel-Urlaub gehört neben Radfahren, Schwimmen und Besichtigungen auch ein Besuch in einer Backstube“, meinte sie. Neben altem Brauchtumsgebäck kann man etwa Flecht-Techniken erlernen oder hinter das Geheimnis des „Böhmischen Hochzeitsstrudels“ kommen.

Erschienen ist das Buch „Bäuerinnen, Brot und Sehnsucht“ im Löwenzahnverlag.