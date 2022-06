Den Charme erhalten: Verliebt in alte Mauern

Es ist nicht leicht, jemanden zu finden, der bereit ist, ein Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, zu erwerben oder zu pachten.

„Ich möchte das Alte erhalten, es aber Schritt für Schritt so modernisieren, dass es den heutigen Standards entspricht. Vor allem die sehr kleinen Betten, die zum Teil nur 1,85 Meter lang sind, müssen erneuert werden“, erklärt Baudouin de Troostembergh die Pläne, die er mit Schloss Drosendorf hat.

„Ich habe mich einfach in den Ort verliebt, als ich das erste Mal hier war. Er hat ein so wunderbares Ambiente. Dieses Erlebnis möchte ich auch den Urlaubern schenken, die zu uns nach Drosendorf kommen“, ist der neue Pächter des Schlosses begeistert. de Troostembergh lebt derzeit mit seiner Familie noch in Belgien, ein Umzug nach Österreich scheint für den fünffachen Familienvater jedoch nicht ausgeschlossen, schließlich stammt seine Frau aus der Region. In den letzten 15 Jahren war der sympathische Belgier als Selbstständiger in Berlin tätig, unter anderem arbeitete er auch für die UNO.

Charme des Schlosses soll erhalten bleiben

Grundsätzlich will er das Schloss als Frühstückspension weiter führen. Zusätzlich soll das Angebot um attraktive Familienpackages, z. B. mit Fahrradverleih, erweitert werden. Gut könnte sich de Troostembergh auch Yoga- und Fasten-angebote vorstellen. „Alles ausgerichtet auf die individuellen Bedürfnisse der Ruhesuchenden. Wir wollen keinen Massentourismus fördern. Der Urlaub bei uns im Schloss soll einen persönlichen Charakter haben. Vor allem soll der Charme der alten Mauern erhalten bleiben. Und jeder soll die Inspiration fühlen können, die von diesem Gebäude ausgeht.“

Auch Hochzeiten zu feiern soll in Zukunft im Schloss Drosendorf möglich sein. Hierbei legt der Schlossherr ebenso großen Wert auf Individualität und möchte die Anzahl der Feste beschränken. „In diesem Ambiente zu heiraten soll etwas Besonderes sein“, freut er sich bereits auf die ersten Anfragen.

Selbstverständlich soll das Schloss Drosendorf auch in Zukunft als Quartier für die Landuni der Technischen Universität zur Verfügung stehen. Eine große Bereitschaft besteht zur Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, sodass auch Konzerte und Veranstaltungen in den alten Mauern stattfinden können.

Ein Projekt, das bereits angedacht, jedoch noch in weiterer Zukunft liegt, ist die Errichtung eines Museums über die Geschichte des Schlosses in der alten Poststation.

