Dixie-Sound im Jazz-Keller

Mit erfrischender Kreativität und charmantem Gesang präsentierten die Vienna HOT Dixxies ihren originellen Sound im lauschigen Garten beim Jazzkeller Drosendorf. „Alles ist drin – wir dixxen den Swing“ – so lautete das Motto dieser fulminanten Jazznacht.

Eine humorvoll-treffliche Devise, deren Realisierung auf grandios swingender, kluger und wunderbar homogener Musik beruhte. Die Vienna HOT Dixxies ließen zahllose immergrüne Jazzklassiker auf besondere Weise neu aufleben.

Dabei standen Frank Mackel als Trompeter, Sänger und nicht zuletzt auch als Pianist sowie Ursula Niederbrucker als Posaunistin und Sängerin im Fokus. Für die swingend-elegante rhythmische Basis sorgten Sebastian Küberl am Kontrabass sowie Georg Barnert am Saxophon, Piano und an der Klarinette. Überdies machte er auch als Sänger eine überaus gute Figur und führte als Conférencier launig durch das vielfältige Programm.

Mit im Gepäck: Chicago-Jazz und Evergreens

Es erklang zwar nicht Dixieland im herkömmlichen Sinn, jedoch war der Charakter des Dixie in den thematisch wie auch melodisch klar strukturierten Improvisationen der Bläser deutlich spürbar. Das Hauptaugenmerk der Band lag ganz klar auf der Rhythmik und Dynamik. Es waren aber vor allem die Gesangspassagen, die die Herzen der Besucher vor Begeisterung hell erleuchten ließen. Die Vienna HOT Dixxies bestachen durch ihren groovigen Sound, heißen Chicago-Jazz und swingende Evergreens und sorgten so für beste Stimmung beim zahlreich erschienenen Publikum.

