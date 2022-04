Erinnerungen lebendig gemacht: Neue „Bilder der Zeit“

Werbung

„Schön war’s“ – das dachte sich der Drosendorfer Altbürgermeister Franz Krestan, als er in der Corona-Zeit in seinen Archiven kramte und die Fotos seiner Jugendzeit sichtete. Gemeinsam mit seinem Vater war er unterwegs um die Zeit festzuhalten. Und die Ergebnisse präsentiert er jetzt in zwei Büchern in seiner Bildband-Serie „Bilder der Zeit“, die die Titel „Schön war‘s!“ und „Feste feiern in Drosendorf-Zissersdorf“ tragen.

Früher sei nicht alles besser, aber vieles anders gewesen, sagt Krestan. Fotos aus alten Zeiten erwecken Erinnerungen. „Sie bringen die Alten zurück in ihre Jugend und zeigen den Jungen, wie das Miteinander einst ausgesehen hat – fern von Internet und Sozialen Medien“, meint der Autor. Ob Dorffeste, Kirtage, Sportveranstaltungen, Vereinsfeiern, Blasmusikkonzerte oder Jubiläen aller Art – irgendeinen Grund zum Feiern gab es immer. Und Fotos dieser Ereignisse lassen heute noch erahnen, wie es damals zugegangen ist.

Man traf sich mit Freunden, um sich bei unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten und Wettkämpfen die Zeit zu vertreiben. Dazu gehörten Wandertage mit ausreichend Raststationen zum „Auftanken“, Schönheitswettbewerbe, Geschicklichkeitsrennen, Schnapserturniere und Meisterschaften im Fußball und Tischtennis. „Da wurde lange geplant oder auch schnell improvisiert. Diese Feste und Feierlichkeiten haben Jung und Alt zusammengebracht. Auch damals war nicht alles rosig, aber heute würde uns so ein entspanntes Miteinander auf jeden Fall guttun“, meint der Drosendorfer Altbürgermeister.

Präsentiert wird das Werk am Samstag, 9. April, von 9 bis 12 Uhr beim Ostermarkt im Pavillon am Drosendorfer Hauptplatz.

