Film-Erlebnis: Sommerkino startet durch

Großes Jubiläum für den Filmclub Drosendorf: Seit 30 Jahren bietet der Verein in der malerischen Stadt an der Thaya ein Sommerkino-Erlebnis vom Feinsten an. Passend zum Jubiläum gab es zum Auftakt ein besonderes Highlight: Die Österreich-Kinopremiere des neuen Landkrimis von Filmemacher Götz Spielmann, der in Drosendorf mit dabei war.

„Der Schutzengel“ ist ein spannender Krimi, der auch mit seinen idyllischen Drehorten in Drosendorfs Umgebung punktet. Alle Plätze im Kinosaal und im Innenhof des Gasthofes „Zum goldenen Lamm“ waren besetzt. Nach dem Film stand der Regisseur Götz Spielmann den Gästen Rede und Antwort.

Mit diesem Abend setzte der Filmclub Drosendorf einen vielversprechenden Auftakt für die Open-Air-Saison des heurigen Sommers. Der Filmclub Drosendorf ist Pionier in Sachen Freiluftkino und hat 1992 einen Trend vorweggenommen, der zehn Jahre später einsetzte. Ausgerüstet mit allen Formaten – von 35-mm-Projektoren, die auf einem Anhänger montiert sind, bis zum lichtstarken Beamer – spielt der Filmclub Drosendorf nicht nur auf verschiedenen Plätzen in Drosendorf, sondern ist auch Gast bei zahlreichen Waldviertler Veranstaltern. „Es ist mir eine besondere Ehre, fast auf den Tag genau nach 30 Jahren mit meinem Landkrimi in Drosendorf das diesjährige Sommerkino zu eröffnen“, meinte Spielmann und gratuliert dem Filmclub zu diesem Ereignis.

Sommerkinofest am 7. August im Bürgerspital

So richtig los geht‘s im Drosendorfer Sommerkino im August, dabei werden im Strandbad – außer am 7. August, da gibt es im Bürgerspital den Film „Sonne“ von Kurdwin Ayub und das Sommerkinofest mit Bewirtung und Tanz – Top-Filme wie „Nomadland“ von Chloe Zhao oder der Deix-Film „Rotzbub“ geboten.

