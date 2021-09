Für Drosendorfer Verhältnisse fast schon in freundschaftlicher Atmosphäre verlief die Sitzung des Gemeinderates am 16. September. Hitzige Wortgefechte blieben diesmal aus, fast alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst. Lediglich die anstehenden Arbeiten an der Kanalisation in Drosendorf-Stadt und der Standort der Löwen des Lions Clubs sorgten für Debatten.

Lions-Löwen sorgen weiterhin für Diskussionen

Denn nicht alle Drosendorfer Gemeinderäte haben mit dem Lions-Löwen ihre Freude. Ursprünglich hatte der Gemeinderat beschlossen, den Löwen auf einer Wiese in der Nähe des Volksschul-Turnsaals aufzustellen. Dann verlegte man den Standort aber auf Bitte des Lions Clubs auf ein Platzerl gegenüber der Zufahrt zur Volksschule, weil der Löwe dort sichtbarer ist. Um der Ordnung Rechnung zu tragen, musste jetzt dieser neue Standort nachträglich beschlossen werden.

Es sei nicht in Ordnung, dass sich die Gemeinde nach den Wünschen des Lions Clubs richten müsse, warf Gemeinderat Roman Deyssig (Frische Liste) ein. Außerdem gefalle der Löwe ohnehin niemandem: „Der ist Sondermüll aus China. Wenn die Lions spenden wollen, dann sollen sie das tun, aber das passt nicht hierher“, kritisierte Deyssig das Kunstwerk.

Kunst sei Geschmackssache, entgegnete Bürgermeister Josef Spiegl. Außerdem ziehe der Löwe Leute an, die sich mit ihm fotografieren wollen: „Die fahren hierher und informieren sich über die Geschichte der Orte. Die Aktion greift“, so Spiegl. Deyssig: „Eben! Wir sind eine historische Gemeinde, nicht die Marketing-Organisation für einen amerikanischen Club“, wollte Deyssig dieses Argument nicht gelten lassen.

Der neue Standort wurde dann bei zwei Enthaltungen und Gegenstimmen von Deyssig und SPÖ-Mandatarin Irina Thaler mehrheitlich beschlossen.

Abwasserbeseitigungsanlage Drosendorf

Diskutiert wurde auch der Punkt „Vertragsverfahren Abwasserbeseitigungsanlage Drosendorf“. Spiegl berichtete, dass mit der Sanierung des Kanals in Drosendorf demnächst begonnen werde. Der letzte Teilabschnitt müsse noch 2029 begonnen werden, damit man in den Genuss einer 40-prozentigen Förderung seitens des Landes komme. Daher gehe man einige Bereiche jetzt früher als geplant an. Der erste Abschnitt soll vom Regenüberlaufbecken bis zur Badstraße erfolgen, dann kommt der Hauptplatz dran, ehe man dann die weiteren Stadtbereiche angehe.

Für Deyssig wird das Projekt aber dennoch um Jahre zu spät gestartet. Er zitierte ein Gemeinderatsprotokoll aus 2010, in dem in einem Bericht bereits Kanalarbeiten angeregt werden. Warum seither nichts passiert ist? Damals habe es sich eben nur um einen Bericht gehandelt, die wasserrechtlichen Bedingungen hätten sich auch geändert, sagte Spiegl. Der Beschluss wurde dann aber doch einstimmig gefasst.