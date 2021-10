Gemeinderatssitzung: Viele Fragen offen

Schon zum zweiten Mal in Folge blieben hitzige Diskussionen im Drosendorfer Gemeinderat aus. Grund zum Nachdenken haben die Mandatare dennoch: Denn bei Wehranlagen an der Thaya, den drei Wohnhausanlagen der WAV und der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen gibt es noch einige Fragezeichen.

Wehranlagen: Kosten noch nicht klar

Zunächst wurden die Mandatare über die geplante Sanierung der Wehranlagen beim Kneippbad bzw. bei der Planer-Wehr (Weißbad) informiert. Florian Ettmüller von den Hydro Ingenieuren stellte die nun wegen gesetzlicher und fördertechnischer Änderungen überarbeiteten Pläne zur Sanierung vor. Kernpunkt der Änderung: Anstatt wie geplant eine Beton-Wehranlage zu bauen, soll jetzt zur Stützung der Anlage eine Steinschlichtung errichtet werden. Für Fische soll auch eine Fischaufstiegshilfe errichtet werden, die einfach zu warten sein soll. Bei der Planer-Wehr soll ebenfalls eine Fischaufstiegshilfe – allerdings im Böschungsbereich – kommen, auch die Länge des Umgehungsgerinnes soll von 100 auf 50 Meter reduziert werden. Das Projekt sollte laut Ettmüller bis Mitte Dezember zur Prüfung bei der Behörde eingereicht werden.

Offen ist aber noch die Frage der Kosten für das Projekt. Die sollen jetzt rasch über eine Baufirma eruiert werden. Einstimmig wurde zumindest der Grundsatzbeschluss zur Sanierung gefasst, damit die Projekteinreichung und Ansuchen um Fördermöglichkeiten durchgeführt werden können, wie Bürgermeister Josef Spiegl sagte.

Wohnhausanlagen: Was will die Gemeinde?

Noch größer ist das Fragezeichen hinter einer möglichen Rücknahme der Wohnhausanlagen der WAV in der Hechtgasse in Drosendorf. Das in den 1990er-Jahren an die WAV vergebene Baurecht fällt 2022 an die Stadtgemeinde zurück, die hat dann mehrere Möglichkeiten. So könnte das Baurecht weiter an die WAV vergeben werden und alles bleiben wie gehabt. Auch ein Verkauf des Grundes zu einem „bescheidenen Preis“, wie WAV-Direktor Manfred Damberger den Gemeinderäten erklärte, an die WAV sei möglich, auch die Möglichkeit, die Wohnungen künftig selbst zu verwalten oder an einen dritten zu verkaufen. In diesen Fällen müssten die Wohnungen aber weiter gemeinnützig bleiben.

Geklärt werden soll jetzt, ob die Möglichkeit, die Wohnungen zurückzunehmen, in Eigentum umzuwandeln und dann zu verkaufen für die Gemeinde lukrativ sei. Außerdem soll ein genaues Kauf-Angebot der WAV für das Grundstück eingeholt werden.

Photovoltaik: Mandatare wollen weitere Angebote einholen

Nicht wirklich überzeugen konnte die Mandatare der Auftritt der Vertreter der Firma Solah aus Eisenstadt. Die möchte auf einigen Gemeindegebäuden (etwa den Kläranlagen in Drosendorf und Zissersdorf, dem Bauhof oder dem Feuerwehrhaus in Elsern) Photovoltaikanlagen errichten und der Stadtgemeinde dafür Pacht in Höhe von insgesamt 121.000 Euro in den kommenden 20 Jahren zahlen. Sie rechneten auch einen jährlichen Ertrag von 57.000 Euro vor, räumten aber ein, dass dieser Wert angesichts der nicht vorhersehbaren Entwicklung des Strompreises fiktiv sei. Für die Errichtung der Anlagen würde Solah selbst sorgen, der Gemeinde bleibe nur die Umwidmung der entsprechenden Flächen.

Nach der Diskussion entschied sich der Gemeinderat, noch weitere Angebote von Firmen aus der Region einzuholen. Auch Gemeinderat Christian Blazek erklärte, er könne sich mit seinem Elektro-Unternehmen über das ein oder andere Projekt drüber trauen.