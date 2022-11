Hildegard Knef neues Leben eingehaucht

Die Lieder der legendären Hildegard Knef in neuem Licht erstrahlen lassen – dieser Herausforderung stellten sich Madeleine Joel und ihre Band „The Hildeguards“ in ihrem Programm „Alles oder Nichts – Eine Hommage an Hildegard Knef“ am vergangenen Samstag im Jazzkeller in Drosendorf.

Zeitlos tolle Songs aus dem Repertoire der Diva wurden bei diesem Konzert entstaubt, neu arrangiert und ins musikalische Heute geholt. Der mit einer ähnlichen charismatisch-rauen Stimme gesegneten Madeleine Joel und ihrer großartig aufspielenden Band „The Hildeguards“ gelang es auf eindrucksvolle Weise, das Gefühl, den Witz und die erotische Schwingung der Nummern von Hildegard Knef einzufangen und sie mit einem frischen Sound in neuer Form erklingen zu lassen.

Von dem amerikanischen Pianisten Rob Bargad neu arrangiert, funkelten die Stücke der Knef farbenprächtig in einem leicht jazzig angehauchten Licht, das dem Dargebotenen auch genug eigenen Charakter verlieh.

Respektvolle Verneigung vor legendärer Künstlerin

Madeleine Joel und ihre Mitmusiker Rob Bargad, Herwig Gradischnig (Saxofon), Johannes Herrlich (Posaune), Klemens Marktl (Schlagzeug) und Stefan „Pista“ Bartus (Bass) spielten sich mit elegantem Schwung, einer ordentlichen Portion Spielwitz und lässiger Note durch die Stücke, sie ließen es swingen, grooven und stimmungsvoll werden und verliehen so der Musik der großen deutschen Sängerin und Schauspielerin neuen Glanz.

Mit dieser großartigen Darbietung gelang Madeleine Joel & The Hildeguards eine respektvolle Verneigung wie auch eine aufregende Neuinterpretation der Stücke der „Grand Dame“ des deutschsprachigen Chansons. Eine Neuinterpretation, die die zahlreichen Besucher im gut gefüllten Jazzkeller vollkommen in den Bann zog und die dies mit viel Applaus quittierten.

