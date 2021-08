Heuer waren 72 Teilnehmer aus den Niederlanden, Deutschland, Italien und Österreich dabei, die von sieben Referenten eine Woche lang unterrichtet wurden. Dass dieses Angebot auch von Musikern aus der Region genutzt wird, beweist die Teilnahme der jungen Hornistin Viktoria Silberbauer aus Drosendorf.

Das Eröffnungskonzert wurde vom Wiener Waldhornverein höchst anspruchsvoll gestaltet. Beim Teilnehmer-Konzert am Donnerstag wurden wahre Kostbarkeiten aufgeführt wie ein Klavierkonzert mit acht Hörnern. Beim Abschlusskonzert am Samstag im Zirkuszelt musizierten sogar alle 72 Teilnehmer auch gemeinsam. Zum Hochfest Mariä Himmelfahrt wurde die Heilige Messe im Bürgerspital mitgestaltet und danach wurde der 15. Hornsommer mit der Urkundenvergabe an die Teilnehmer offiziell beendet.

Laut Organisator Peter Hofmann sind 15 Jahre Hornsommer eine Erfolgsgeschichte, bei der sich die gute Zusammenarbeit zwischen dem Organisationsteam rund um Peter Hofmann und Angelika Böhm sowie Bürgermeister Josef Spiegel seitens der Stadtgemeinde Drosendorf mit deren Mitarbeitern zeige. „Wenn alle an einem Strang ziehen, geht es in die richtige Richtung. Drosendorf ist der richtige Ort für solche Veranstaltungen und zeigt auch, das es ein wunderschöner „Fleck“ im Waldviertel ist“, streut Hofmann den Gastgebern Rosen.