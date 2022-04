„Kakanien“ im Fokus: Hochkarätige Vorträge

Werbung

Im Schloss Drosendorf wird am kommenden Wochenende eine Reihe hochkarätig besetzter Vorträge, Gespräche und eine Filmvorführung zum Thema „Kakanien revisited – Rückblicke und Ausblicke auf Mitteleuropa. 2002-2022“ geboten. Veranstaltet wird die Vortragsreihe vom Drosendorfer Kulturverein KuKUK in Kooperation mit der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf und dem Filmclub Drosendorf unter der Konzeption und Leitung von Wolfgang Müller-Funk.

Sämtliche Vorträge (siehe Infobox) sind frei zugänglich, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Es wird immer wieder Anknüpfungspunkte zur aktuellen Ukraine-Thematik geben. Schon am Eröffnungstag – die Eröffnung findet am Freitag, 22. April, 18 Uhr, statt – wird etwa Jurko Prochasko von der Uni Lemberg (Lviv) per Zoom-Gespräch über das Thema „Die Ukraine im europäischen Spannungsfeld“ sprechen.

Am Samstag, 23. April, wird in Zusammenarbeit mit dem Filmklub Drosendorf der Film Maidan (Ukraine/NL 2014, Regie: Sergej Loznitsa) im Saal des Gasthofs Failler in Drosendorf gezeigt. Wilhelm Christian Erasmus, Obmann des Filmclub Drosendorf, wird dazu eine Einführung geben.

