Kinder als Forscher: Schule überzeugte

Ein Coup der Sonderklasse gelang dem Team der Volksschule Drosendorf-Zissersdorf mit ihrer Bewerbung für das „Sparkling science“-Projekt „Es wird einmal“. In einem Letter of interest wurden die Vorzüge und Schwerpunkte der Schule unter Bedachtnahme auf das Schulprofil zusammengefasst.

Riesengroß war danach die Freude über die Zusage: Als eine von insgesamt sechs Volksschulen niederösterreichweit und einzige teilnehmende Schule der Bildungsregion 1 darf sich die Volksschule Drosendorf unter anderem auf interessante Workshops, Exkursionen und Jungforscherkonferenzen in der Pädagogischen Hochschule in Baden zum Thema „Zukunft der heimischen Bodenschätze“ freuen. Weitere Partner des Projektes: die Montanuniversität Leoben, das „Institute for Design Research Vienna“ sowie die Ludwig Boltzmann Gesellschaft.

Schulleiterin Beatrix Hengstberger sieht dies als einmalige Chance und großen Gewinn für den Schulstandort, der den Kindern neue Möglichkeiten des Forschens und Entdeckens sowie des wissenschaftlichen Arbeitens bietet.

