In der Stadt kann ab sofort elektrisch „getankt“ werden und die Infrastruktur ist damit ein Stück weit besser. Stadtgemeinde, W.E.B und Ella haben dafür den gut zugänglichen Platz gegenüber der Fleischerei Ebner und dem Gasthaus Failler ausgewählt.

Die Ladesäule bietet vier Typ 2-Anschlüsse mit je elf Kilowatt. Das Umweltbewusstsein gewinnt immer mehr an Bedeutung: „So steigt auch die Anzahl an Elektroautos in Österreich: 4,5 Prozent der heimischen Neuzulassungen fahren ausschließlich mit Strom aus Sonnenenergie oder anderen erneuerbaren Quellen“, erklärte Sebastian Gerstorfer, W.E.B Windenergie AG. „Vorne mit dabei ist Drosendorf“, stellte Energiebeauftragter Christian Blazek fest.

Die E-Ladestationen können täglich rund um die Uhr benutzt werden. Betrieben werden sie von Ella GmbH & Co KG, der Strom ist zu 100 Prozent ein „grüner Strom“. Bezahlen kann man mit einer Ella-Karte oder über eine App. Eine genaue Beschreibung befindet sich an der Ladestation. „Ich freue mich, dass wir nun in Drosendorf die Möglichkeit haben, Elektroautos aufzuladen. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Umwelt und eine bedeutende Verbesserung unserer Infrastruktur“, betonte Vizebürgermeisterin Hilde Juricka.

Gemeinderat Blazek meinte angesichts der nunmehrigen Umsetzung des Vorhabens: „Ein weiterer Punkt entsprechend des ‚Klima-Manifestes’ ist abgehakt.“ Abschließend bedankte sich Juricka bei den Betreibern für die „kompetente Beratung und professionelle Abwicklung“.