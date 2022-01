Mella Waldsteins Liebe zur Hausmannskost: „Ich brenne nix ein!“

Mella Waldstein ist Autorin, liebt Land und Leute und schreibt darüber. Ebenso liebt sie das Kochen, nicht nur für ihre Familie und Freunde, sondern auch im Strandbad. In ihrem Buch „Strandbad Drosendorf – wo Sommerfrische lebt“ (Verlag der Provinz, 2020) gibt es sogar eine Rezeptsammlung der beliebtesten Speisen dort, einige sind von ihr.

Bevorzugt kocht Mella Waldstein Hausmannskost – vegetarische Hausmannskost! Dabei denkt man doch bei Hausmannskost an Bauernschmaus, geröstete Leber und Bruckfleisch, oder? „In der alten Hausmannskost wurde auch nicht täglich Fleisch gekocht. Montag war zum Beispiel Knödeltag“, erinnert sie.

Das Ende des Kochens ist der Beginn des Essens

Waldsteins Kochkünste werden gerühmt. „Ich denke, ich koche so gerne und so gut wie viele andere Menschen“, erwidert sie bescheiden. Dennoch: Ihre Küche ist anders, traditionell, aber beeinflusst auch durch ihre Mutter, die aus ihrem Lebensabschnitt in Frankreich (dem Geburtsland Mella Waldsteins) ein paar Besonderheiten in der Familienküche etabliert hat.

„Ich mache etwa Marinaden ganz anders, als die für die typischen österreichischen Salate“, sagt sie. Sie weckt das Bild von „Schwimmsalaten“ mit labbrigen Salatblättern und aufgeweichten Paradeisern in mir. „Diese Zubereitung wird vielleicht aber auch eine gewisse Nostalgie erfahren, weil das eine Kindheitserinnerung von vielen ist“, so die Autorin. Ein ganz großer Unterschied zur Österreichischen Küche sei auch, dass man in Frankreich nicht so viel zerkoche, das hätte sie ebenfalls übernommen.

„Regionale Küche und besonders Hausmannskost interessieren mich, weil es eben eine einfache Küche ist.“ Dabei ist sie aber kreativ. Den Grießschmarrn koche sie etwa gerne salzig mit Blattspinat als Gemüsebeilage. Und zurück zu den Knödeln: „Die wirklich allseits beliebten und traditionellen Serviettenknödel schmecken wahnsinnig gut zu roten Linsen, die man eher von der orientalischen Küche kennt.“

Wie darf man sich das Linsengericht vorstellen, wie Linsen mit Speck? „Ich brenne nix ein!“, ruft sie und beruft sich auf die französische Küche: „Die roten Linsen mache ich mit Tomaten und Kreuzkümmel – das ist eine tadellose vegetarische Speise.“

Mella Waldstein erinnert sich an die Küche in ihrer Kindheit, an eine Küche, die niemals auskühlte, wo immer etwas gekocht oder vorbereitet wurde für die Familie mit fünf Kindern. Dies habe sie aus ihrer Kindheit mitgenommen.

Zudem hätte sie ja eine fünfjährige landwirtschaftliche Ausbildung in Sitzenberg-Reidling absolviert, in der sie auch fundiert das Kochen erlernt habe. Und: „Man braucht irgendwie auch einen Ausgleich zum Schreiben, etwas, das man mit den Händen macht – etwas schneidet, etwas schnippelt. Es hilft, die Gedanken zu sortieren, daneben Radio hören, den Gedanken freien Lauf lassen, denn die laufen neben dem Kochen viel besser, als am Schreibtisch“, weiß Waldstein. „Gedanken und Ideen kommen meist, wenn man sie zulässt – und die bilden sich halt nicht am Schreibtisch, sondern überall anders im Leben, nicht nur beim Kochen, sondern auch beim Spazieren gehen, mit Freunden darüber reden – all das öffnet den Geist und den Weg zu einer Formulierung ...“

Das Schöne sei aber das Wichtigste, dass man ja meistens für andere koche. „Das Ende des Kochens ist der Beginn des Essens, des Gemeinsamen.“

Aktuell finalisiert Waldstein die Biografie über Textilkünstlerin Vesna. Durch Vesnas Tod würde sich das Projekt noch ein wenig verzögern: „Umso wichtiger ist, dass dieses Buch erscheint, denn Vesna hat die Textilgeschichte des Waldviertels mitgeschrieben.“

Es gibt noch kein Mella-Waldstein-Kochbuch, vielleicht ein nächstes Buchprojekt? „Ich lehne es nicht komplett ab – ich denke aber, es gibt genug Kochbücher. Was ich wirklich spannend finde ist, Kochbücher zu lesen – ich verstehe, dass man viele Kochbücher hat, denn man nimmt dann oft nur ein Rezept daraus in sein Repertoire auf.“ Und habe sie denn auch ein Lieblingsgericht? „Ich hab vielleicht ein Lieblingsgericht, das auch meine Familie gerne isst. Das sind Zitronenerdäpfel, das ist eine Rohrspeise!“ Es sei ebenfalls aus einem Kochbuch, aus dem sie nur ein Rezept in ihr Repertoire aufgenommen hat ...

