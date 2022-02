„Moderate“ Fällungen am Altstadtberg

Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht – die von vielen im Vorjahr befürchtete komplette Fällung des Baumbestandes am Altstadtberg in Drosendorf (die NÖN berichtete mehrfach über die Bedenken) konnte abgewendet werden. Laut Bürgermeister Josef Spiegl (ÖVP) wird aktuell eine „moderate Fällung“ durch ein professionelles Unternehmen durchgeführt.

Vor knapp einem Jahr hatte ein Gutachten eines Sachverständigen, das durch die Stadtgemeinde veröffentlicht wurde, für diese Befürchtungen gesorgt. Daraufhin regte sich in sozialen Medien Verärgerung über das Fällen der Bäume, auch in der NÖN-Redaktion gingen einige Mails und Anrufe zum Thema ein. In diesem Gutachten hatte es geheißen, dass der Baumbestand „durchwegs geschädigt, teilweise stark bis massiv geschädigt“ sei und daher die Verkehrssicherheit entlang des beliebten Gehweges von der Altstadt hinauf in Richtung Drosendorfer Zentrum nicht mehr gegeben sei.

„Wir haben uns dann auch wegen der Sorgen der Bevölkerung genau angeschaut, was wir wirklich machen müssen und was wirklich notwendig ist – und haben da eine gute Lösung gefunden“, sagt Spiegl. Aktuell wurden nur einige besonders stark beschädigte Bäume komplett entfernt, die hohen Linden entlang des Hauptweges werden hingegen auf einer Höhe von rund 15 Metern gekappt. So werde den Bäumen eine Möglichkeit gegeben, sich „zu erfangen“ und biete darunter liegenden Pflanzen durch mehr Lichteinfall die Möglichkeit, sich besser zu entfalten. Zudem könne man durch das Stehenlassen dieser Bäume auch den Allee-Charakter erhalten, sagt Spiegl. Während bergauf auf der linken Seite wegen der Häuser und Gebäude daneben fast alle Bäume gekappt werden, passiert das auf der rechten Seite nur bei jenen Bäumen, bei denen es unbedingt notwendig ist.

„Hätte vor 50 Jahren schon etwas tun müssen“

Der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf und Spiegl waren damals auch Versäumnisse im Hinblick auf die Pflege der betroffenen Bäume vorgeworfen worden. Ein Vorwurf, den Spiegl erneut ins rechte Licht rücken will und dabei Unterstützung von Forst-Profi Franz Neuwirth, der die Arbeiten aktuell mit seinem Sohn Stephan durchführt, bekommt. Man hätte schon vor rund 50 Jahren erste Maßnahmen setzen müssen – also lange vor der Zeit Spiegls als Bürgermeister, sagt Neuwirth.

Efeu-Plage: Gemeinde sucht helfende Hände

Ein Problem am Altstadtberg sei auch der starke Befall durch Efeu, der die Bäume – wenn er bis ganz nach oben gewachsen ist – „erwürgt“, wie Neuwirth sagt. Man müsse daher auch bei jenen Bäumen, die jetzt nicht gefällt werden, daran gehen, diese Plage zu beheben. Und, so Spiegl: „Da sind wir froh, wenn sich Leute melden, denen der Erhalt der Bäume etwas wert ist und die uns dabei unterstützen.“ Ähnliche Arbeiten seien auch an den Bäumen entlang der Sommer- und der Winterpromenade notwendig.

Gemeinde investiert 20.000 Euro in Fällungen

In die aktuellen Fällungen investiert die Stadtgemeinde laut dem zuständigen Stadtrat Walter Gutmann 20.000 Euro. Die gefällten Bäume werden gehackt und sollen dann verkauft werden, „damit wir wenigstens ein bisserl Geld wieder hereinbekommen“, so Gutmann. Worauf Spiegl und Gutmann noch hinweisen: Die Stadtgemeinde habe alleine in den vergangenen Jahren mehr als 60.000 Bäume zur Wiederaufforstung im Gemeindewald gesetzt. Außerdem: „Uns sind die Bäume ja was wert. Weggeschnitten sind sie schnell, aber das Wachsen dauert einige Jahrzehnte.“

Gut für alle

