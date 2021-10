Müller-Funk stellt Buch vor

In diesem Werk, das im Verlag Sonderzahl erschienen ist, schreibt er über eine Philosophie des Politischen, um Themen auszuloten, die in gegenwärtigen Diskursen eine maßgebliche Rolle spielen. Vorgestellt wird das Buch auf Einladung der Waldviertel Akademie am Dienstag, 19. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerspital Drosendorf. Dort spricht Müller-Funk mit Programmkurator Reinhard Linke über sein Werk.

Anmeldungen für die Buchpräsentation werden unter 02842 53737 oder office@waldviertelakademie.at entgegengenommen.