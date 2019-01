Er ist weit über die Grenzen des Bezirks Horn hinaus zu einem Anziehungspunkt für Musik-Fans aus der gesamten Region geworden: Der Jazzclub Drosendorf feiert heuer sein 20-Jahr-Jubiläum – und das das gesamte Jahr mit zahlreichen Konzert-Highlights (siehe ganz unten).

Nachdem es schon davor in Drosendorf immer wieder „Versuche“, wie Jazzclub-Obmann Hannes Fröhlich erzählt, gegeben hat, Jazz-Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, formierte sich 1999 rund um Fröhlich und seinen späteren Stellvertreter Udo Truley ein Team von Jazzfans, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, das Jazz-Angebot in der Region zu forcieren.

Drei der „Gründungsväter“ des Jazzclubs Drosendorf: Manfred Toifl,Obmann Hannes Fröhlich und Franz Krestan. | privat

Ein von der Stadtgemeinde angekauftes mittelalterliches Gebäude neben dem Gemeindeamt wurde von der Stadtgemeinde renoviert, der „Rübenkeller“ blieb aber ungenutzt.

„Das Gewölbe hatte die richtige Atmosphäre für einen Jazzkeller. Bürgermeister Franz Krestan war mit einer solchen Nutzung einverstanden“, erinnert sich Fröhlich. So war die Suche nach einer Konzertstätte rasch erledigt. Am 3. September 1999 fand dann das erste Konzert in dem damals noch dürftig hergerichteten Keller statt. Da das Konzert ein großer Erfolg war, entschied man sich zur Gründung des Jazzclubs Drosendorf mit Hannes Fröhlich als Obmann.

„Jeder hat seine Aufgabe. Ich kann mich zu 100 Prozent darauf verlassen, dass alles klappt.“Jazzclub-Obmann Hannes Fröhlich über seine Mitstreiter

Der Jazzkeller musste danach adaptiert werden. „Das Projekt wurde von der Stadterneuerung unterstützt. Dadurch konnten wir den Keller so herrichten, wie er heute dasteht“, meint Fröhlich. Funktioniert habe die Umgestaltung des Kellers – wie das gesamte weitere Vereinsleben – aufgrund des engagierten Teams ausgezeichnet.

Mittlerweile ist der Verein auf 200 Mitglieder – die das größte Kapital des Vereins seien, wie Fröhlich anmerkt – angewachsen. Zahlreiche Stammgäste aus den Bezirken Horn und Waidhofen, aber auch aus der Region Retz, zeigen ihre Verbundenheit zum Club durch ihre Besuche bei den Veranstaltungen. Bei den Events selbst sorgt ein eingespieltes Team, in dem jeder seine Rolle perfekt ausfülle, für den reibungslosen Ablauf. „Jeder hat seine Aufgabe. Ich kann mich zu 100 Prozent darauf verlassen, dass alles klappt“, sagt Fröhlich.

Stargäste: Bilgeri, Klein und Mussolini

In den ersten Jahren des Bestehens waren es noch vorwiegend einheimische Künstler aus Niederösterreich, die in Drosendorf eine Möglichkeit fanden, sich zu präsentieren. Mittlerweile gibt sich das Who is Who der nationalen und internationalen Jazz-Szene im Drosendorfer Jazzkeller die Klinke in die Hand.

Stars wie Reinhold Bilgeri, Oscar Klein oder Romano Mussolini (der mittlerweile verstorbene Sohn des ehemaligen italienischen Diktators Benito Mussolini war ein herausragender Jazz-Pianist) oder Klarinettist Herbert Swoboda sind nur einige der Größen, die rückblickend erwähnt werden sollen.

Jubiläum mit Konzert und Ausstellung gefeiert

Durch die immer zahlreicheren Bekanntschaften mit Größen der Szene sei auch der Ruf der Drosendorfer in der Szene immer besser geworden. „Man hat immer gemerkt, dass die Leute gerne bei uns spielen“, sagt Fröhlich. Die einzigartige Atmosphäre und die Nähe zwischen Künstlern und Publikum sei nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei den Musikern selbst immer gut angekommen.

Mit „Star-Allüren“ war Fröhlich indes nie konfrontiert. „Jazz-Musiker sind geerdete Leute, Allüren sind ihnen fremd“, meint Fröhlich. Dass die kontaktsuchenden, unkomplizierten Musiker nach den Konzerten auch das Gespräch mit den Gästen suchen, mache das besondere Flair des Jazzclubs aus.

Auch wenn der Jazzclub das gesamte Jahr ins Zeichen des Jubiläums stellt, eine besondere Feier soll es im Rahmen eines Konzertes im Herbst geben. Für den Sommer ist auch eine Ausstellung mit Fotos und Plakaten aus der Geschichte des Jazzclubs geplant.