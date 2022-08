Perspektiven für die Region erwandern

Auf Wanderung gehen und dabei Perspektiven für unsere Region entwickeln? Dazu bietet jetzt eine Initiative der „Landuni“ Gelegenheit. Vom 28. August bis 2. September lädt dieses Projekt – eine Bildungskooperation zwischen dem Land NÖ und der TU Wien, das wie berichtet seit März 2021 in Drosendorf einen Außenstandort hat – im Rahmen der Summerschool „Perspektiven erwandern“.

An diesen „GEH-Sprächen“ beteiligen können sich laut Kerstin Schmid, Koordinatorin der „Landuni“, alle interessierten Personen. Ziel der Aktion ist es, bei Gesprächen während des Wanderns, aber auch bei Wirtshausgesprächen an den Abenden, die Region besser kennenzulernen. Man wolle so mehr über die Besonderheiten, Herausforderungen und (versteckten) Potenziale der Region erfahren und Einblicke und Sichtweisen generieren, die nicht durch eine Internetrecherche möglich sind. Die dabei gewonnenen Erkenntnissen sollen dann in einen „Zukunftsdialog“, der Anfang 2023 stattfinden soll, einfließen.

Gewandert wird an diesen sechs Tagen übrigens in den ersten vier Tagesetappen von rund zehn Kilometern von Znojmo über Retz, den Nationalpark Thayatal und Hardegg nach Drosendorf. Dann gibt es noch zwei Etappen rund um Drosendorf. Der thematische Fokus hängt dabei jeweils von der Region, die bewandert wird, ab. Unter anderen soll über den Wandel Kunst und Kultur im ländlichen Raum, Architektur, Landwirtschaft, Sommerfrische oder Siedlungsstrukturen gesprochen werden.

„Wahrnehmung vor Ort ist eine andere als von außen“

Ziel der Landuni ist es, praxis- und projektbezogene Forschung im ländlichen Raum für den ländlichen Raum zu betreiben. „Wir setzen uns mit regionalen Herausforderungen, Zukunftsfragen, Trends und Technologien auseinander und wollen das Innovationspotenzial am Land sichtbar machen“, sagt Schmid. Besonders wichtig dabei: Gemeinsam mit anderen Personen soll dabei die Zukunft des ländlichen Raums aktiv mitgestaltet werden. Der Kontakt mit der Bevölkerung sei daher von so großer Wichtigkeit, weil die Wahrnehmung vor Ort eine ganz andere sei und Menschen, die permanent hier leben, Dinge aus anderen Blickpunkten betrachten. Themen, die für Menschen in der Region relevant sind, sollen so in universitäre Lehrveranstaltungen einfließen. Mit den Erkenntnissen sollen Perspektiven für den ländlichen Raum aufgezeigt und Impulse in der Region gesetzt werden.

Anmeldung via E-Mail unter hallo@landuni.at.

