Sanierungsende: Freie Fahrt in der Altstadt

Freie Fahrt gibt es wieder in Drosendorf-Altstadt: Die Bauarbeiten an der L 41 in Richtung Langau wurden nach einer Bauzeit von vier Monaten abgeschlossen. Während dieser Zeit war die L 41 komplett gesperrt gewesen.

Die Arbeiten waren notwendig geworden, weil durch die Schäden im Oberbau auch die Frostsicherheit und Tragfähigkeit der Landesstraße L 41 nicht mehr gegeben waren. Weiters waren die Nebenflächen wie Parkflächen usw. ebenfalls sanierungsbedürftig.

Die Fahrbahnkonstruktion der L 41 wurde dann auf einer Länge von 240 Metern, von der Kreuzung mit der L 1187 Richtung Unterthürnau beginnend Richtung Osten, neu hergestellt und abschließend wurde ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Die Fahrbahnbreite wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und je nach örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von 5,5 bis 6 Metern ausgeführt. Es wurden die bestehenden Parkflächen saniert und insgesamt 250 m² an Gehsteigflächen, wo es die örtlichen Verhältnisse zugelassen haben, neu geschaffen.

Durchgeführt wurden die Arbeiten von der Straßenmeisterei Geras gemeinsam mit Bau- und Lieferfirmen der Region.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 180.000 Euro, wobei rund 105.000 Euro auf das Land NÖ und rund 75.000 Euro auf die Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf entfallen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.