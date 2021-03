Die Möglichkeit, regionale Lebensmittel beinahe rund um die Uhr einzukaufen, haben künftig die Bewohner von Drosendorf und Umgebung. Die Pingendorferin Melissa Bischinger eröffnete vergangenen Freitag ihren bereits dritten Selbstbedienungs-Container. Neben den Standorten in Pulkau und dem vor wenigen Wochen in Horn eröffneten Container kann man jetzt auch am Parkplatz des Lagerhauses in Drosendorf regionale Produkte kaufen.

Insgesamt gibt es im knapp acht Quadratmeter kleinen Container rund 250 verschiedene Produkte von 15 Produzenten aus der Region, erzählt Bischinger. Von Fleisch und Wurst reicht die Palette über Milch und Milchprodukte, Gebäck, Mehlspeisen, Säfte, Obst, Gemüse, Mehl und Nudeln bis zu veredelten Kürbiskernen. „Das ist eine große Vielfalt auf engstem Raum. Dass wir das bieten können, macht uns schon ein bisschen stolz“, sagt Bischinger.

Auch Stadtrat Leopold Meiringer (links, Frische Liste) stattete dem Container einen Besuch ab. Thomas Weikertschläger

Geöffnet hat der Container täglich von 5 bis 22 Uhr, es steht eine kleine Menge an Wechselgeld bereit, auch per Karte kann man bezahlen. Warum sie auf Selbstbedienungseinkauf per Container setzt? Einerseits steige die Nachfrage nach regionalen Produkten stetig an, anderseits wolle man auch den Landwirten der Region damit eine Möglichkeit bieten, ihre Produkte an die Kunden zu bringen, sagt Bischinger, die auch die Zusammenarbeit mit dem Lagerhaus lobt.

Für Lagerhaus-Geschäftsführer Rudolf Grubauer passt das Angebot der Bischingers perfekt zum Lagerhaus.

Auf Eigeninitiative hat die Familie Bischinger auch das Geländer vom Lagerhaus-Parkplatz zu den darunter verlaufenden Bahngleisen erneuert, um die Sicherheit zu gewährleisten. Mit dem dritten Container soll übrigens noch nicht Schluss sein. Geplant ist, neben dem Abhof-Verkauf in Pingendorf auch dort einen täglich zugänglichen Container mit regionalen Produkten einzurichten.