Große Trauer um Herwig Schöchtner

Herwig Schöchtner aus Drosendorf verstarb am 27. Juli.

Schöchtner war von 1975 bis 1980 Gemeinderat und war 40 Jahre lang als Betriebsleiter der Brennerei-Genossenschaft Drosendorf tätig.

Die Raiffeisenbank Thayatal-Mitte wurde von ihm als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates von 1978 bis 1980 und als Vorsitzender von 1980 bis 2002 vertreten. Von 2002 bis 2004 übte er die Funktion des Obmann-Stellvertreters aus.

Mehr als 40 Jahre lang lenkte Herwig Schöchtner als Obmann die Geschicke des Gesangsvereins Drosendorf. Als er das Amt im Jänner 2020 zurücklegte, wurde er zum Ehrenobmann ernannt. Als Dank und Anerkennung sang ihm der Chor den eigens für ihn komponierten „Dank-Jodler“.

Der Verstorbene war auch als Stadtführer engagiert und als Fahrer bei „Essen auf Rädern“ für das Wohl der Bevölkerung tätig.

Seitens der Freiwilligen Feuerwehr war er mit der Medaille für 60-jährige Mitgliedschaft im Feuerwehrwesen vom Land NÖ sowie mit dem Ehrenzeichen für 60-jährige Tätigkeit im Feuerwehrdienst ausgezeichnet worden.

Eine Betstunde für den Verstorbenen wird am Donnerstag, 4. August, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche gehalten. Die Seelenmesse findet am Freitag, 5. August, um 14 Uhr, in der Pfarrkirche Drosendorf-Altstadt statt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.