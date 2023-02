Robert Feldmann: „Aufbruchsstimmung seit dem ersten Tag“

NÖN: Herr Feldmann, Sie sind seit etwas mehr als 130 Tagen Bürgermeister: Schon gut in den alten Gemäuern des Rathauses angekommen?

Robert Feldmann: Definitiv! Wir sind schon voll dabei, den altehrwürdigen Gemäuern neues Leben einzuhauchen. Wir richten die alte Bürgermeisterkanzlei wieder her, auch die ehemalige Bibliothek wird saniert. Ab März mietet sich dort die NÖ Agrarbezirksbehörde ein. Das bringt zusätzliches Leben ins Haus und einen willkommenen Deckungskostenbeitrag. Hinsichtlich Räumlichkeiten werden wir auch sonst noch einiges umdrehen und anpassen was die Amtsräume, das Besprechungszimmer aber auch Räumlichkeiten im Bürgerspital betrifft. So haben wir uns mit einer Kunsthistorikerin die im ehemaligen Kießling-Heimatmuseum gesammelten Stücke angeschaut. Da wollen wir einiges künftig im Rathaus präsentieren. Im Bürgerspital wollen wir dann den etwa 60 m² großen Raum zu einem Multifunktionssaal machen. Da ist einiges in Bewegung ...

Man hört Ihre Begeisterung. Ihren Schritt, Bürgermeister zu werden, haben Sie offensichtlich noch nicht bereut ...

Feldmann (lacht): Die Frage erübrigt sich. Ich habe mich gut eingelebt – inklusive Kanalbruch an meinem dritten Tag. Das Amt bietet einen breiten Spannungsbogen. Es wartet eine riesige Agenda an Dingen, die wir anpacken wollen. Bei aller Euphorie und Motivation müssen wir nur darauf achten, uns nicht selbst zu überholen. Also Schritt für Schritt Richtung Zukunft.

Welche Punkte sehen Sie da als die wichtigsten an?

Feldmann: Zum ersten: Das Thema Breitband. Wir haben den Ausbau 2022 gestartet, nachdem wir lange auf der Suche nach einem passenden Betreiber gewesen sind – und endlich mit der kabelplus gefunden haben. Schon 2015 wurde in vier Katastralgemeinden die Leerverrohrung verlegt, dort haben wir im Herbst mit den Anschlussarbeiten begonnen. Diese vier KGs werden, sobald es die Witterung wieder zulässt, als Erste an das Glasfasernetz gehen. Dann geht es schrittweise an die restlichen 8 KGs der Gemeinde. Der flächendeckende Ausbau ist hinsichtlich des Zuzugs in die Gemeinde von großer Bedeutung – und wirklich alle warten schon darauf. Der Ausbau in Drosendorf selbst hängt dann gleich mit dem zweiten großen Punkt zusammen.

Und der ist?

Feldmann: Die Kanalsanierung. Die Sanierung wurde im letzten Sommer im Bereich beim Pumpwerk in der Altstadt begonnen. Dort kommt alles zusammen, von dort werden die Abwässer ins Neusiedlfeld zur Kläranlage gepumpt. Wir haben begonnen, hier Rohre mit 1,40m Innendurchmesser und 1,60m Außendurchmesser bis zu vier Meter Tiefe in den Boden zu verlegen. Das waren schon sehr massive Erdbewegungen. Die Arbeiten ziehen sich dann über die Julius-Hermann-Straße und die Badstraße hinauf zum Hauptplatz – und ja, den werden wir dann natürlich auch aufgraben müssen.

Wie kann man sich das auch in der Planung und Organisation vorstellen?

Feldmann: Wir versuchen, da gleich mehrere Infrastrukturverbesserungen auf einmal bewerkstelligen zu können. Neben Kanal und Glasfaser wird auch die EVN ihre Leitungen erneuern und aufrüsten. Dazu kommt auch ein Trafo auf den Hauptplatz, einen zweiten haben wir bereits beim Raabser Tor gesetzt, damit dort Freilandleitungen verschwinden können und um auch die Möglichkeit für Energiegemeinschaften und PV-Einspeisungen zu schaffen. Gleichzeitig werden wir bei den Arbeiten auch die Leitungen für die Fernwärme und Wasser anschauen, ob die noch passen.

Wie schaut es da mit Sperren für den Verkehr aus?

Feldmann: Es wird eine logistische Herausforderung, den Verkehr da aufrecht zu erhalten, vor allem in der Horner Straße innerhalb der Stadtmauer, wobei wir hier nicht am Kanal, sondern nur an Strom und Glasfaser arbeiten müssen, also kleinere Aufgrabungen reichen. Am Hauptplatz können wir im Wechselspiel und in Etappen oben oder unten für den Verkehr offen halten. Fakt ist: Wir wollen so rasch wie möglich mit den Arbeiten ins Zentrum, weil sich auch im Schloss die Landuni der TU Wien mit den bestehenden Internetverbindungen schwertut. Wir werden das aber gemeinsam mit der Bevölkerung durchstehen – besonders angesichts der Tatsache, dass diese Arbeiten alternativlos sind. Der Kanal hat 50 Jahre auf dem Buckel. Das Projekt braucht halt seine Zeit, die nächsten Jahre haben wir da locker zu tun.

Wie schwierig gestaltet sich die Finanzierung?

Feldmann: Nachdem das Projekt wie erwähnt alternativlos ist, werden wir die Finanzierung auf den Weg bringen müssen. Den ersten Teilkredit zur Zwischenfinanzierung über 3,6 Mio. Euro haben wir bereits in Umsetzung. Es gibt aber tolle Fördermöglichkeiten von bis zu 80 Prozent über das Land und den Bund. Ohne diesen Rückhalt wäre das nicht machbar. Das Projekt ist sicherlich eine Mammutaufgabe, aber es bringt uns in vielen wichtigen Bereichen weiter – ganz nach dem Motto Drosendorf-Zisserdorf 2.0, willkommen in 2023.

Im Jahr 2023 ist auch eine entsprechende Straßenbeleuchtung fast schon Pflicht. Wie geht es mit der Umstellung auf LED voran?

Feldmann: Wir haben schon überall, wo zuletzt saniert wurde, mit der Umstellung begonnen, die Leuchtmittel und auch Leuchten auszutauschen, etwa 172 der 555 Lichtpunkte in der Gemeinde. Aktuell läuft die Ausschreibung für die gesamte Gemeinde. Wir erwarten uns eine Einsparung von 70.000 kWh pro Jahr. Beim aktuellen Preis von 49 Cent pro kWh wäre das eine jährliche Ersparnis von 35.000 Euro. Klar, der Strompreis wird sinken, aber wir rechnen dennoch damit, dass sich die geplanten Kosten von 275.000 Euro netto nach Abzug der momentan noch hohen Landes- und Bundes-Förderungen in vier bis sechs Jahren amortisiert haben werden.

In Niederösterreich soll ja auch die Kinderbetreuung ausgebaut werden. Ist Drosendorf-Zissersdorf dafür schon gerüstet?

Feldmann: Wir haben im Kindergarten aktuell zwei Gruppen – und die sind beide gerade voll geworden. Wir brauchen also eine dritte Gruppe, und die muss erst gebaut werden. Wir sind schon am Planen, wie das bautechnisch möglich sein wird. Die Platzressourcen beim Kindergarten sind da. Und ja: Auch dieses Projekt wird für uns nicht gratis sein, aber es ist, genauso wie die übrigen, alternativlos. Der finanzielle Horizont ist derzeit wohl bei allen Gemeinden wegen Teuerung, Inflation und zu leistendem Zinsendienst bei der gleichzeitigen Notwendigkeit, neue Kredite aufzunehmen, sehr begrenzt. Daher konzentrieren wir uns derzeit auf jene Projekte, die möglichst vielen Menschen in der Gemeinde einen Nutzen bringen. Darüber hinausgehende Goodies nehmen wir gerne mit, wenn sie gehen. Wichtig ist aber, sich zumindest darüber Gedanken zu machen und Visionen für die Zukunft zu entwickeln.

Mit ein Grund, warum die Gemeinde in die Stadt- und Dorferneuerung eingestiegen ist?

Feldmann: Richtig. Wir haben auch aktuell eine Bürgerbefragung laufen, um das Ohr bei der Bevölkerung zu haben. Wir wollen wissen: Was ist gewünscht, was wird gebraucht? Bei der ersten Sitzung hat uns das große Interesse mit fast 70 Gästen sehr positiv überrascht. Mitte März geht es weiter mit der Präsentation der Bürgerbeiträge.

Apropos überrascht. Hat es für Sie Überraschungen in ihrem neuen Amt gegeben? Dinge, mit denen Sie nicht gerechnet haben?

Feldmann: Gut, Bürgermeister kannst du nicht lernen, dafür gibt es keinen VHS-Kurs. Da ist klar, dass viele Details, die das Amt mit sich bringt, für mich neu sind. Was mich überrascht hat, ist die Intensität des Amts. Ich war ja in Floridsdorf Bezirksrat für 188.000 Einwohner, damals war mein Kalender aber nicht annähernd so voll wie jetzt. Und das ist auch gut so, denn der Kontakt mit der Bevölkerung, den Vereinen und Organisationen ist so sehr eng und sehr gut. Ich spüre seit meinem ersten Tag Aufbruchsstimmung in der Gemeinde, das ist sehr aufmunternd. Auch die Rückmeldungen sind positiv, sowie der Kontakt zur Opposition ...

Das Verhältnis zwischen der ÖVP und der Opposition war in der Gemeinde zuletzt sehr angespannt. Hat sich das also schon geglättet?

Feldmann: Ich habe von Beginn an gesagt, dass meine Türen für alle offen sind. Wir stehen alle im Austausch, keiner will mediale Scharmützel. Derzeit passt die Tonalität, wir reden wertschätzend und auf Augenhöhe miteinander. Man muss aufeinander zugehen, einander zuhören. Man kann dann auch nicht immer einer Meinung sein, aber man darf andere nicht ignorieren oder über sie drüberfahren. Gemeinsam ist immer besser als einsam.

Gibt es auch schon Projekte, die sie in den wenigen Wochen umgesetzt haben?

Feldmann: Ich habe unsere Gemeindezeitung „Blickpunkt“ zu einem Magazin mit aktuellem Layout und hohem Bildanteil runderneuert. Wir wollen darin auch verstärkt Vereine und Organisationen, die zum gesellschaftlichen Leben beitragen, vor den Vorhang holen. Was wir noch umgesetzt haben, ist der Ankauf der schon lange gewünschten ergonomischen Sessel und Tische für die gesamte Volks- und Mittelschule. Wir haben dafür 50.000 Euro in die Hand genommen, denn bei der Jugend und der Bildung darf man ohnehin nicht sparen.

Ohne Zoff geht‘s auch

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.