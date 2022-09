Vortrag: Tipps zu Einbruchsschutz für Senioren

Der Schutz vor Einbrüchen ist vor allem in der Jahreshälfte mit länger andauernder Dunkelheit ein Thema, berichteten Roman Burggraf von der PI Geras und Manfred Colleselli von der PI Horn den 40 Teilnehmern. Daher seien Vorkehrungen geboten, um Einbruchsdiebstähle bspw. in Einfamilienhäuser, Geschäfte, Büros oder Gartenlauben zu verhindern bzw. zu erschweren. Oft gelangen die Täter im Schutze der Dunkelheit hauptsächlich durch Aufhebeln von Fenstern oder Türen in die Räumlichkeiten. Festzustellen sei dabei, dass häufig die betroffenen Objekte nur unzureichend gegen Einbruchsversuche geschützt sind. Aber auch Verhaltensweisen im Vorfeld wie die Minimierung von Anreizen für potentielle Einbrecher seien wichtig.

