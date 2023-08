Die ersten 25 Tage Carsharing-Betrieb in Horn

Nach rund neun Monaten Zeit der gründlichen Projektentwicklung und –vorbereitung gemeinsam mit engagierten Bürgern wurde mit 1. Juli das E-Carsharing in Horn mit dem Autohaus Lehr als Mobilitätspartner und der TRE Thayaland als regionaler Betreiberin gestartet. Damit ist das E-Carsharing-Fahrzeug, ein fünftüriger Hyundai KONA Elektro mit 64 kWh Batteriekapazität und entsprechend großer Reichweite von über 400 Kilometern sowie Schnellladeoption, seine ersten 25 Tage im Dienst. Die Bilanz ist – aufgrund der gründlichen Vorbereitung nicht unerwartet - absolut positiv. Finanziert wird das Projekt zu einem großen Teil mit der Einnahme der Teilnahmegebühren und der Nutzung des modernen E-Pkws und zum anderen Teil durch die wertvolle Unterstützung von Sponsoren.

Wie wurde das Auto gebucht und genutzt?

Das Auto wurde bereits rund 70 Stunden gebucht und hat in dieser Zeit 1.165 emissionsfreie Kilometer zurückgelegt. Von den 26 Fahrten waren über die Hälfte kurze Erstfahrten, was zu Projektbeginn auch normal ist. Betrachtet man die zurückgelegte Strecke im Detail, so war - abgesehen von den genannten Erstfahrten - die kürzeste Strecke im Rahmen einer Buchung 6,2 Kilometer, die längste Strecke 433,1 Kilometer. Durchschnittlich liegt der Verbrauch unter 15 kWh auf 100 Kilometer, d.h. umgerechnet weniger als 1,5 Liter Treibstoff auf 100 Kilometer.

Aktuell sind 17 Nutzer registriert inkl. Stadtgemeinde Horn, Mobilitätspartner Autohaus Lehr und Betreiberin TRE Thayaland GmbH. Vor allem private Nutzer tragen das Carsharing. Mehr als die Hälfte von ihnen sind Wenigfahrer bzw. nutzen das Auto als "Notfall-Reserve für besonderen Bedarf". Dies zeigt auch die Tarifaufteilung mit 3 x Classic-1 (1 Person nutzungsberechtigt), 3 x Classic-2 (2 Personen nutzungsberechtigt), 7 x Light-2 und 1 x Verein.

„Das Resultat nach knapp einem Monat mit knapp 1.200 Kilometern ist sehr zufriedenstellend“, erklärt Mobilitätsgemeinderat und Initiator Andreas Holzbrecher. „Weitere Nutzer sind jederzeit willkommen. Auch im Sinne der eventuellen Vorbereitung eines zweiten Carsharing-Standortes!“ Er steht unter Tel. 0664/6197894 oder andreas.holzbrecher@leyrer-graf.at zur Verfügung. Fragen beantwortet auch Renate Brandner-Weiß, rbw@wvnet.at, Tel. 0664/4365393.