Top-Kabarettisten auf Garser Burg

Nach drei musikalischen Abenden mit Musical-Stars, den Paldauern und Josh. auf der Burg Gars steht nun Kabarett im Mittelpunkt. Den Auftakt hat ja bereits im Juni Gery Seidl gemacht, nun folgen zwei weitere absolute Stars dieses Genres, nämlich Klaus Eckel und Martina Schwarzmann

„Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“ ist der bezeichnende Titel für den Auftritt von Klaus Eckel, den manche als „deutsche Autobahn unter den Kabarettisten“ nennen, „weil er kein Tempolimit kennt“. Am Donnerstag, 25. August, ab 19.30 Uhr, ist mit einem ausverkauften Haus zu rechnen.

Klaus Eckel gastiert am Donnerstag, 25. August, 19.30 Uhr, in Gars. Foto: Johannes Zinner

So wie Seidl und Eckel ist auch Martina Schwarzmann dank Remigius Rabiega von Bestmanagement zum ersten Mal auf der Bühne in Gars zu sehen und zu hören. In „Ganz einfach“ erzählt sie am Freitag, 26. August, 19.30 Uhr, in der für sie typischen Art, wie man ganz einfach ein schönes Leben haben kann.

Restkarten für beide Veranstaltungen: 02985/33000 oder www.bestmanagement.at.

