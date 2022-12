„Opfer“ verwickelte sich vor Gericht in Widersprüche

Werbung

Ein normaler Abend unter Teenagern oder „versuchte Vergewaltigung“, wie es der Vater des vermeintlichen Opfers bezeichnete? Diese Frage musste vor dem Bezirksgericht Horn geklärt werden. Eine 17-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn beschuldigte einen gleichaltrigen Burschen aus der Region Eggenburg, sie Anfang des Jahres in einer Wohnung in Pulkau sexuell belästigt zu haben.

Sie berichtete vor Gericht von Grapschereien in den Schritt und an den Busen, zudem soll sie der Angeklagte in eine Brust und ins Ohr gebissen, gestoßen und ins Gesicht geschlagen haben. Die Version des Angeklagten klang da ganz anders. Er habe das Mädchen – mit dem er zwei Monate zuvor knapp vor einer Beziehung gestanden sei, ehe der Kontakt wegen eines Lockdowns abgerissen sei – an diesem Abend zu einem gemütlichen Treffen eingeladen. Dort habe er sie zwar am Oberschenkel berührt, dann habe aber sie ihm in den Schritt gefasst und ihm einen Knutschfleck verpasst. Geschlagen oder gebissen habe er sie nicht. Eine Version, die auch von zwei 17-jährigen Burschen, die den Abend gemeinsam mit den beiden verbracht haben, bestätigt wurde.

Glaubwürdigkeit wegen Insta-Posts in Frage gestellt

Bezirksrichter Thomas Zach schenkte der Version des Angeklagten mehr Glauben. Die 17-Jährige verstrickte sich immer wieder in Widersprüche hinsichtlich zeitlicher Abfolge und der Art ihrer Verletzungen. So konnte sie nicht mehr sagen, in welche Brust der Biss und in welche Gesichtshälfte der Schlag erfolgt sein sollen. Das seien traumatische Erlebnisse. Vor allem, wenn man danach mehrere Tage Schmerzen gehabt haben will und mehrfach untersucht worden sei, dann müsse man die betroffenen Körperstellen benennen können, begründete Zach seine Zweifel an der Aussage der jungen Frau. Auch die Tatsache, dass von den Verletzungen keine Fotos gemacht worden seien, minderte die Glaubwürdigkeit: „Heutzutage fotografiert man alles, aber wenn man solche Verletzungen hat, fotografiert man die nicht?“, fragte sich nicht nur der Richter.

Negativ für das Mädchen wirkten sich die Tatsache, dass sie erst drei Tage nach dem vermeintlichen Übergriffen ins Krankenhaus gefahren sei, aber auch Instagram-Postings aus. Sie postete etwa einen Google-Screenshot zum Thema „Was passiert, wenn man vor Gericht falsch aussagt“. Dass er dem Mädchen – wie er eingestanden hat – auf den Oberschenkel gegriffen hat, sei gerade im Hinblick auf die Kommunikation der beiden im Vorfeld mit Chats mit eindeutig sexuellem Inhalt nicht als Verletzung der Würde der 17-jährigen zu werten. Für den Angeklagten gab es einen glatten Freispruch.

