1977 begann der Bau, der 1979 finalisiert war, seitdem hat die Landesberufsschule (LBS) für Kfz-Technik und Karosseriebau kaum Erneuerungen erlebt. Das Land NÖ investiert nun 14 Millionen Euro in das Schülerwohnhaus. Die letzte Unterschrift dazu setzte Direktor Christian Bauer im Amt der Landesregierung am Freitag: „Ab April fährt der Bagger.“

Das Haus bleibt nur in seiner Hülle bestehen, sonst wird alles umgedreht. Die Erneuerung kommt direkt den Schülern zugute: 280 wohnen derzeit wochentags zu sechst auf engem Raum, künftig zu viert – mit Internet, eigenem Kühlschrank und Fernseher. „Fast wie in einem Hotel“, lächelt Bauer, der in ein Musterzimmer führt.

Die Stockbetten in den 70 Zimmern gewähren den Jugendlichen ein bisschen mehr Zurückgezogenheit als jetzt. Der Schreibtisch und ein extra Aufenthaltstisch etwa zum Kartenspielen war dem Direktor wichtig. Das Bad hat zwei Waschbecken und eine Dusche, räumlich getrennt von der Toilette.

Die Küche wird ebenso neu gestaltet, das dürfte der höchste Kostenpunkt sein. „Wir kochen doch für bis zu 400 Leute und sind eine Vollpension“, führt Bauer aus. „Dann wird noch auf die Fitness wert gelegt.“ Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit für Kraft- und Ausdauertraining haben.

Den Entwurf legte Architekt Heinrich Strixner aus Wiener Neudorf vor. Er baute schon den Werkstättentrakt für die LBS Mistelbach. „Ich habe ihn ersucht, dass möglichst Firmen aus unserer Umgebung zum Zug kommen“, betont Bauer.

Die Bauphase wird voraussichtlich drei Jahre dauern und wird in zwei Etappen umgesetzt, die Küche soll großteils im Sommer gebaut werden. Ein Catering der Geraser LBS für Gastgewerbe (und Floristen) hilft derweil aus. Schüler, für die in dieser Zeit kein Platz ist, können in die viel kleinere „Zweigstelle“ in Stockerau ausweichen.

„Wir können dort genauso wie hier ausbilden“, erklärt Bauer. Diese Expositur wird künftig geschlossen und ins Stammhaus nach Eggenburg zurückgeführt. Die Erneuerung hier wird schon lange angestrebt, war bereits vor Bauers Zeit Thema.

„Ich bin mit diesem Ziel angetreten“, ist er seit acht Jahren Direktor an der LBS. 1.300 Schüler werden pro Jahr bei ihm ausgebildet, davon 80 Mädchen. Das Lehrteam umfasst 40 Personen. Übrigens: Das komplette alte Mobiliar vergibt die Landesberufsschule gegen eine Spende. „Es ist wirklich schade, wenn’s niemand holt“, findet Bauer. Betten, Kästen, Waschtische, Spinde und Beleuchtungselemente können abgeholt werden.