Im Jahre 2027 feiert Eggenburg das 750-Jahr-Jubiläum der Stadternennung. Eine kleine Gruppe von aktiven Personen aus der Stadt, darunter die Stadträtin für Tourismus und Kultur Margarete Jarmer, haben dies zum Anlass genommen, schon jetzt in die Zukunft zu blicken und die Bürger dabei miteinzubinden.

privat, Archiv Am Hauptplatz befindet sich derzeit ein Ideenbriefkasten, in den bis 15.September Ideen für die Zukunft Eggenburgs eingeworfen werden können.

Sie laden die Bevölkerung ein, ihre Zukunftsvorstellungen und Visionen für die Stadt Eggenburg kundzutun. Dafür wurde am Hauptplatz ein Briefkasten installiert, in den seit Montag Ideen und Visionen in schriftlicher Form eingeworfen werden können.

Möglich ist dies bis 15. September. Im nächsten Schritt werden die Ideen ausgewertet. Eine Arbeitsgruppe werde sich zusammensetzen, die Vorschläge ordnen, schauen, was realisierbar ist und dies dann der Bevölkerung bekannt geben. Damit ergäbe sich die Möglichkeit, ein klares Zukunfts- und Arbeitskonzept zu formulieren.

„Wir wollten rechtzeitig mit der Planung und Organisation beginnen.“Stadträtin Margarete Jarmer

Vor allem touristisch könne Eggenburg eine vielversprechende Entwicklung nehmen, aber auch wirtschaftlich seien Initiativen gefragt. Mit Verkehrsanbindung, Lindenhof, Rollipop, Kino, Stadthalle und Festgelände, Veranstaltungen sowie Kellergasse Stoitzendorf seien nur einige Themenkreise erwähnt, die für die Zukunft bedeutende Möglichkeiten aufzeigen.

Obwohl das Jubiläum noch in weiter Ferne liegt, wird schon jetzt daran gedacht: „Wir wollten rechtzeitig mit der Planung und Organisation beginnen. Wenn aus unserer Idee ein langfristiges Konzept werden soll, ist das auch nötig“, schildert Stadträtin Margarete Jarmer.

Eggenburg blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bei der ältesten Urkunde, die im Stadtarchiv aufbewahrt wird, handelt es sich um jene, die Eggenburg zur Stadt ernennt. Rudolf von Habsburg (Rudolf der Stifter) bestätigte der Stadt damit am 13. August 1277 die Stadtrechte. Diese Urkunde wurde immer wieder vom jeweiligen Landesherrn erneuert und bestätigt, wodurch Eggenburg den Titel „Landesfürstliche Stadt“ erhielt.