Glimpfliches Ende Eggenburg: Abgängiger 90-Jähriger wurde gefunden

E in glimpfliches Ende nahm am 11. Juli eine Personensuche im Raum Eggenburg. Ein 90-jähriger Bewohner des PBZ Eggenburg war seit Sonntag Abend abgängig. Am Montag wurde er kurz vor Mittag von den Einsatzkräften gefunden und ins Landesklinikum Horn gebracht.