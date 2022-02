Arbeit am Limit: „Ich bin nicht mehr hilflos“

Die Traumastation des PSZW Eggenburg wird bald vergrößert. Bisher gibt es auf der Station zehn Betten, ab dem Sommer sollen es bis zu 15 sein. Insgesamt gibt es im PSZW Eggenburg 100 Betten für Patienten, die wegen psychischer und psychosomatischer Erkrankungen behandelt werden müssen. Was bedeutet das in Zeiten wie diesen für das Behandlungsteam auf einer der herausforderndsten Stationen? Die NÖN hat nachgefragt.

Wenn Elke Balt ihren Dienst antritt, zieht sie zuerst ihre Schwestern-Uniform an. Jeans und Pulli wären zwar erlaubt, aber das will sie auf keinen Fall. Modische Gründe hat das nicht. „Meine Dienstkleidung ist wie eine Rüstung für mich, die mich ein Stück weit schützt“, erklärt sie.

Denn Balt leitet als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekraft eine der herausforderndsten Abteilungen des PSZW: die Traumastation K. Dieser spezielle Therapiebereich wurde im April 2020 aus der Taufe gehoben. Der ärztliche Direktor Fritz Riffer erklärt die Eckpunkte: „Er ist für Menschen – überwiegend Frauen – gedacht, die in der frühen Kindheit schwer bzw. wiederholt sexuell missbraucht wurden oder körperlicher Gewalt ausgesetzt waren. Als führendes Zentrum der angewandten Psychotraumatologie in Österreich haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die besten Therapieverfahren bei uns zu implementieren.“

Sexuelle Gewalt mit Foltermethoden, Kinderpornographie, körperliche Gewalt – das alles sind Themen, die die Abgründe der Menschheit betreffen. Viele Menschen bleiben in der ambulanten Therapie mit ihrem Leid allein, erklärt Romy Busch, Psychotherapeutin und Koordinatorin der Abteilung: „Da traut man sich oft nicht, diese Bereiche anzusprechen. Das ist der große Unterschied hier bei uns: Wir erleben die Emotionen, die der Patient nicht verarbeiten konnte, gemeinsam noch einmal, wir helfen, die schrecklichen Gefühle zu regulieren und zu erfahren: Hier und heute bin ich sicher, und das war dort und damals. Ich bin jetzt nicht mehr hilflos.“

Bis zu zwei Jahre Wartezeit auf einen Platz

Der Bedarf ist groß und die Warteliste ist lang. Bis zu zwei Jahre müssen Patientinnen auf einen Platz warten. Laut Riffer reagiere man mit dem Ausbau auf den großen Bedarf, aber auch die hervorragenden Behandlungsergebnisse. „Wir haben in den letzten Jahren insgesamt die Plätze für traumatisierte Patienten erhöht“, sagt er.

Das Auffangnetz für die Patienten ist dicht gewebt, der Redebedarf den ganzen Tag über hoch. Am Abend, das gibt Krankenschwester Balt ehrlich zu, ist sie froh, wenn sie nichts mehr sprechen muss. Wenn sie einen Wunsch für ihr Arbeitsumfeld frei hätte? „Unser kaufmännischer Direktor Peter Winkler hat uns schon einen Wunsch erfüllt. Die Eingangstüren werden jetzt mit Kameras überwacht, damit wir in der Nacht nicht vor die Türe gehen müssen. Denn wir sind nicht nur Krankenpfleger und -schwestern auf der Station, sondern übernehmen auch den Portierdienst in der Nacht.“

So gibt es immer wieder Menschen, die in der Nacht einen „Rappel“ bekommen und sich helfen lassen wollen. „Wir machen aber keine Akutaufnahmen, sondern nur geplante Aufenthalte“, stellt Balt klar. „Manche, die auch durch Alkoholeinfluss nicht wissen, was sie tun, bedrohen uns dann – etwa, dass sie mit dem Traktor die Türen einfahren. Jetzt können wir am Bildschirm sehen, welche Leute draußen stehen und mit ihnen sprechen, ohne dass wir in Konfrontation vor die Tür müssen.“

Durch Corona ist das Haus für Angehörige aktuell gesperrt. Ein Umstand, der auch für die Nach-Coronazeit hilfreich wäre. „Oft fühlen sich Patienten verpflichtet, herzuzeigen, wo sie ihr Zimmer haben. Das ist nicht immer gut. Ein Angehöriger, der wusste, wo seine Lebensgefährtin das Zimmer hat, ist gekommen und hat eine Ärztin und mich als Geisel genommen. Die Polizei war da, und die Kollegin hat die Situation sehr gut gemeistert, aber dazu braucht es sehr viel Mut“, erzählt Balt. Es sei dann zur Anzeige und Anklage gekommen, der Betroffene war in Untersuchungshaft, konnte dann aber nach Hause gehen, weil die Zeit die Strafe abgedeckt habe.

Solche Erlebnisse verarbeitet Balt bei der Gartenarbeit, mit ihrer Familie oder beim Radfahren, Psychotherapeutin Busch arbeitet mit Keramik und nützt jeden freien Moment für einen Spaziergang in der Natur.

Wenn ihr Dienst zu Ende ist, verstaut Balt ihre Dienstkleidung wieder in der Garderobe. Dort bleiben auch die schrecklichen Schicksale, die Tränen, die Wut und die Ängste der Patienten. Bis zum nächsten Morgen.

