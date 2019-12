Seit 34 Jahren ist der praktischer Arzt Otto Soukup für das Wohl vieler Patienten engagiert tätig. Jetzt sind die Tage dafür jedoch gezählt. Mit Jahresende tritt der bald 65-Jährige seinen wohlverdienten Ruhestand an. Die Arztpraxis wird verlegt und von Beate Fidesser-Metzger weitergeführt.

„Eigentlich sollte ich ja Lehrer werden, aber es war die richtige Entscheidung, Arzt zu werden“, meinte Soukup gegenüber der NÖN. In den 34 Jahren hätte er „schöne und auch belastende Stunden“ erlebt. „Schön war es, wenn aus schlimmen Diagnosen erfolgreiche Geschichten geworden sind. Schlimm war es, wenn es nicht so gut ausgegangen ist“, blickt Soukup zurück. Schmunzeln kann er ebenfalls über so manche Erlebnisse. Da war zum Beispiel ein Freund, der in Russland gearbeitet und den dortigen Ärzten nicht so ganz vertraut hat. „Er hat mich angerufen. Mit WhatsApp-Bildern und seinen Schilderungen konnte ich eine Ferndiagnose erstellen und meinem Freund raten, was er tun soll. Auch das ist gut ausgegangen.“ Derartige Anrufe seien von Seglern aus Kroatien oder Urlaubern aus China gekommen. „Die haben alle den Rat von mir als behandelndem Arzt gewollt.“

Dieses Vertrauen zwischen seinen Patienten und ihm hat sich in den vielen Jahren vertieft. „Jene Kinder, die ich in der Volksschule untersucht habe, haben jetzt schon selbst Kinder, die ich wieder untersuche. Da gibt es viele Familiengeschichten, die man als Arzt natürlich kennt.“

Marktgemeinde Burgschleinitz In Burgschleinitz-Kühnring wurde Beate Fidesser-Metzger als Gemeindeärztin von Vizebürgermeister Erich Trauner und Bürgermeister Leopold Winkelhofer willkommen geheißen.

Dieses Vertrauen und das große Spektrum an Behandlungen würden den Arztberuf „schön“ machen: „Da geht es vom eingewachsenen Zehennagel bis zum Alkoholexzess“, so Soukup, dem in der Pension sicherlich nicht fad werden wird. Zahlreiche Hobbys wollen ja gepflegt werden. Golfen, Singen, Trompete spielen über Volleyball und Reisen bis zum Umbau der Ordination, die ab Jänner frei wird, reicht die Palette. Denn Ärztin Beate Fidesser-Metzger, die bereits seit 1,5 Jahren in der Ordination von Soukup mitarbeitet – dafür wurde eigens eine OG gegründet – wird als Nachfolgerin von Soukup ihre Ordination von der Eggenstraße auf den Hauptplatz verlegen. „Dann hat sie ihre Ordination gleich neben dem Wohnhaus. Ich bin halt 34 Jahre vom ersten Stock ins Erdgeschoß zum Arbeiten gegangen“, freut sich Soukup über seine engagierte Nachfolgerin.

Beate Fidesser-Metzger (51) promovierte 1995 und war bis Ende 2018 am Landesklinikum Horn als Fachärztin für Chirurgie tätig. „Dann kam das Angebot von Otto Soukup. Da habe ich mich entschlossen, auf die Allgemeinmedizin umzusatteln. Diese Entscheidung habe ich nicht bereut. Denn ich bin mit Leib und Seele Landärztin“, meint die vierfache Mutter, die mit Augenarzt Franz Fidesser verheiratet ist.

Burgschleinitz: Keine „Ordi“ mehr

Ab Jänner startet sie in ihrer eigenen Praxis am Hauptplatz in Eggenburg. „Der Schritt in die Selbstständigkeit und alles mit der Familie zu vereinbaren, das wird natürlich eine Herausforderung. Aber auf diese freue ich mich“, betont die Medizinerin. Sie wird in der Ordination von Carmen Höpfner unterstützt, die schon bei Arzt Soukup gearbeitet hat. Es soll auch noch ein neuer Mitarbeiter ins Team geholt werden. In Burgschleinitz wird es aus privaten und wirtschaftlichen Gründen keine Ordination mehr geben, Fidesser-Metzger steht den Gemeindebürgern aber in Eggenburg zur Verfügung.