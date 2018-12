Das nächste Gastro-Unternehmen setzt einen Schritt in die richtige Richtung: Das Stadthotel Eggenburg von Werner Oppitz ist ab dem 26. Dezember rauchfrei.

Er sei über diese Entscheidung lange im Zwiespalt gewesen, erzählt Oppitz. Schließlich sei man einerseits ein Speisebetrieb, andererseits auch Kommunikationsplatz für Menschen, die bei einem Gläschen Wein oder einem Kaffee tratschen – und eben auch rauchen – wollen. Dann habe er aber gemerkt, dass der mehrheitliche Gästewunsch in Richtung Rauchfreiheit gehe, sagt Oppitz, der die derzeitige Gesetzeslage aber kritisiert.

Er würde sich ein Gesetz wünschen, dass Rauchen nicht nur in allen Gastronomiebetrieben, sondern in allen Gebäuden, in die öffentliches Geld investiert wurde (etwa Vereinsheime oder Dorfzentren), verboten werde.

Warum er die Lösung nicht mit 1. Jänner umsetzt? „Weil wir zu Silvester volles Haus haben und ich kann dann den Gästen nicht fünf Minuten vor Mitternacht sagen, dass sie jetzt ihre letzte Zigarette rauchen müssen. Da sollen sie es lieber gleich den ganzen Abend lassen“, schmunzelt Oppitz. -tw-