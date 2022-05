Ausstellungseröffnung: Hommage an Unterschätzten

Werbung

Seine Leistungen seien von Zeitgenossen zwar gewürdigt, aber doch immer mit einem großen „Aber“ versehen gewesen: In ihrem Rückblick auf das Schaffen des Historienmalers Ignaz Spöttl zeigte Kustodin Susanne Stöckl auf, dass der Autodidakt zu Lebzeiten nicht die verdiente Würdigung für sein Schaffen erhalten hat. Nachgeholt wird das derzeit vom Team des Krahuletz-Museums rund um Obmann Gerhard Dafert, Stöckl und Museumsleiter Johannes Tuzar. Für letzteren war die heurige Ausstellungseröffnung übrigens die letzte seiner Amtszeit. Er wird in wenigen Monaten in Pension gehen.

Warum man eine Ausstellung über jemanden mache, dessen Namen noch niemand gehört habe, erklärte Dafert. Das Museum sei seit der Gründung 1902 im Besitz von 100 Bildern des von 1836 bis 1892 lebenden Künstlers, hätten dort aber keine große Beachtung gefunden. Bei der Recherche über Spöttl habe er nur wenige Notizen gefunden, die hätten dann aber sein Interesse geweckt. Spöttl sei quasi ein „Pionier“ der archäologischen Forschung in Niederösterreich gewesen. Besonders Hausberge, Tumuli, Erdställe, aber auch Volkskunde seien dann ins Visier des Forschers und Künstlers geraten. Darüber hinaus dokumentierte er historische Objekte wie Grabkreuze aus Schmiedeeisen.

Bildervergleich aus Vergangenheit & Gegenwart

In der Ausstellung selbst, die dann von Landesrat Ludwig Schleritzko offiziell eröffnet wurde, sind die Bilder Spöttls aus der Region um Eggenburg, aber auch aus anderen Teilen Niederösterreichs, mit Ansichten dieser Orte aus der Gegenwart gegenübergestellt. Damit stelle man nicht nur die Werke Spöttls aus, sondern dokumentiere auch die Veränderung der Landschaft seit dem 19. Jahrhundert. Auch einige Bilder von Grabhügeln, die heute nicht mehr existieren, sind in der Ausstellung zu betrachten. Außerdem sei die Ausstellung auch ein Beitrag zur Aufarbeitung der eigenen Sammlungsgeschichte der vergangenen 120 Jahre, sagte Dafert.

Museumsleiter Johannes Tuzar stellte den Begleitband zur Ausstellung vor. Insgesamt habe das Team des Museums mehr als eineinhalb Jahre Arbeit in das Projekt gesteckt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.