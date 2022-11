Autoren-Lesung: Ein Sprung in der Schüssel

Im Rahmen der Eggenburger Kulturwochen las die gebürtige Eggenburgerin sonnJA – Sonja Maria Biringer (geborene Pokorny) aus ihrem Erstlingswerk.

An die 70 Zuhörer versammelten sich im Festsaal des Rathauses, um die Autorin Sonja Biringer und ihr Buch „Heilwerden trotz Sprung in der Schüssel“ kennenzulernen. Die gebürtige Eggenburgerin präsentierte Prosagedichte aus 25 Jahren, sowie stimmungsvolle Fotografien. Die Musikerin, freischaffende Sängerin, Stimmbildnerin und nun auch Autorin sonnJA (so der Künstlername), beschäftigt sich mit ihren vielfältigen Lebensempfindungen und Erfahrungen, die „wahrscheinlich jeder schon mal hatte“, wie sie erzählt.

Der Leser ist eingeladen, in sonnJAs Sichtweise einzutauchen und dabei weiterzudenken: Wie stehe ich zu bestimmten Lebensfragen und Lebensthemen? „Ich habe in den vergangenen Jahren mit vielen Menschen geredet und wahrgenommen, dass uns die gleichen Gedanken und Fragen bewegen. Das hat mir die Sicherheit gegeben, meine Texte nach außen zu tragen, um Mut zu machen, sich bewusst mit sich selbst auseinanderzusetzen.“

Souverän durch den Abend führte Hans Junek, der mit sonnJA immer wieder in einen plaudernden Austausch trat und so einen persönlichen Einblick in die Entstehung der Texte und Zugänge der Autorin schaffte.

Die A-Capella-Gruppe „Fliederstaudn & Wurzelwerk“, der auch Biringer angehört, umrahmte den stimmungsvollen Abend mit einfühlsamen Gospels des kürzlich verstorbenen Komponisten James Moore.

„Heilwerden trotz Sprung in der Schüssel“ ist im Verlag Buchschmiede erschienen und im Buchhandel erhältlich.

