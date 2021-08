Judith Zöchling hat Kundschaft, als die NÖN vorbeikommt: Ein junges Paar sucht nach alten Möbeln, – ein Schwerpunkt ihres Antiquitäten-Geschäftes am Hauptplatz, das gerade mehr als sonst aufgesucht wird. Herumgesprochen hat sich, dass Zöchling als neue Händlerin in der Servus TV-Sendung „Bares für Rares“ auftreten wird.

Beziehungsweise: Die Drehtage fanden schon statt, ausgestrahlt werden die Folgen im September. Für die 52-Jährige ging’s ziemlich schnell: Ein Casting, später ein Probetag, gleich im Anschluss begann der Dreh. „Ich bin mitten ins kalte Wasser hineingestoßen worden, aber es hat gepasst“, lächelt sie. „Ich war komplett in meinem Element.“ Gerade das Spontane sei genau ihres.

„Ich habe immer das Gefühl, ich muss das alles retten für die nächste Generation.“ Judith Zöchling

Und das muss man wohl auch sein: Die Händler kennen keinen einzigen angebotenen Schatz im Vorfeld. Zöchling führte in jungen Jahren ein Schuhgeschäft, bevor sie durch ihren Mann ins Antiquitäten-Metier einstieg. Werner Zöchling arbeitet am zweiten Standort in Wien, die 20-jährige Tochter ist dort ebenso im Kunsthandel tätig. Judith Zöchlings Arbeitsplatz ist im Waldviertel – und stolz darauf: „Seit 22 Jahren mache ich das allein.“

Ihr Antiquitäten-Geschäft befindet sich in einem der ältesten Gebäude der Stadt: „Es ist sicher 400 Jahre alt.“ Wohnhaft ist sie fußläufig: in einem alten Haus bestückt mit altehrwürdigen Möbeln. Dieses Faible ist ihr seit ihrer Kindheit eigen, weil schon ihre Großmutter wert auf das Alte gelegt hat.

„Ich habe immer das Gefühl, ich muss das alles retten für die nächste Generation“, schildert sie. „Diese Möbel haben alle Krisen überlebt“, zeigt sie auf die 600 Quadratmeter große Fläche, wo kaum ein Platz frei bleibt. Das Sortiment ist durchaus breit: In einer Schublade findet man gut erhaltene Spielkarten, in einer Kredenz ist Geschirr eingeräumt und ein Vintage-Kleid hängt auf einem alten Kasten, um nur einige Beispiele zu nennen. Zöchling folgt ihrem Bauchgefühl, was in Eggenburg zu finden ist – zum Beispiel aus Verlassenschaften oder Haushaltsauflösungen.

Zöchling werde oft gefragt, ob sie bei dieser Fülle den Überblick bewahren könne: „Ich weiß bei jedem einzelnen Stück, wo es steht.“ Manches befindet sich 20 Jahre im Geschäft, bis jemand kommt und sagt: „Genau das will ich haben.“ Wenn Zöchling zu schildern beginnt, gewinnt man fast den Eindruck: Die Objekte suchen sich den Besitzer aus und nicht umgekehrt.

Was ist ihr Liebling darunter? Zöchling überlegt. „Eigentlich alles“, erklärt sie. Bis ihr Edith Dallner einfällt: „Sie ist komplett verarmt gestorben, war eine begnadete Künstlerin.“ Die Händler-Familie hat deren Haus in Klein-Jetzelsdorf gekauft. Ein „Messie-Haus“ sei es gewesen, ein halbes Jahr habe es gedauert, um alles aufzuarbeiten und für den Wiederverkauf vorbereiten zu können. Einer der Schätze, die gefunden wurden, war eine von Dallner gestaltete Metall-Skulptur: Zöchlings Lieblingsstück.

Sie hoffe, dass der Wert der Antiquitäten nicht vergessen werde, auch von der Jugend nicht. „Viele glauben, dass man sich das nicht leisten kann.“ Die Preise seien aber in den letzten Jahren gesunken: Man erhalte schon einen Kasten um 200 oder 300 Euro – und das aus Massivholz. Es sei eine kleine Schicht, die das Alte mögen und kaufen. „Aber es ist schon ein Umdenken da“, beobachtet sie. „Zu mir kommen Leute, die wirklich Geschmack haben.“