Los ging es am 1. Juli mit den Bauarbeiten am neuen Kindergarten und der neuen Tagesbetreuungseinrichtung in Eggenburg. Am Areal der Volksschule wird ein neuer viergruppiger Kindergarten und eine eingruppige Tagesbetreuungseinrichtung errichtet. Der zweigeschoßige Zubau wird in Holzriegeltechnik errichtet.

Teile des neuen Kindergartens – etwa zwei Bewegungsräume, Personalraum, Wickelraum, Kuschelecke, Essbereich und Küche, Multifunktionsräume, Sanitärbereich – sowie die Tagesbetreuungseinrichtung werden in der bestehenden Sonderschule, die im direkten Verband mit Volks- und Mittelschule liegt, untergebracht. „Die vier Kindergartengruppen befinden sich im nördlichen Zubau-Trakt. Der Haupteingang in den Kindergarten wird westlich zentral zwischen Bestand und Zubau errichtet“ informierte Bürgermeister Georg Gilli (ÖVP).

Kosten von 2,5 Mio. Euro werden von EU getragen

Zur Volksschule wird ein eigener Brandabschnitt ausgebildet, außerdem wird ein Personenaufzug angebaut, wodurch das gesamte Gebäude barrierefrei genützt werden kann. Im Umbaubereich des Kindergartens wird im Erdgeschoß auch ein barrierefreies WC installiert. Alle Kindergartengruppen werden über einen Spielbereich im Außenbereich von insgesamt 2.091

m² verfügen. Zusätzlich werden die Gruppenräume mit Terrassen bzw. Balkonen ausgestattet, auch die Tagesbetreuungseinrichtung erhält eine eigene Terrasse. Die Baukosten von 2,5 Mio. Euro werden wie berichtet zu 100 Prozent aus Mitteln des ELER-Fonds der Europäischen Union gefördert. Mit der Fertigstellung des Projekts wird laut dem zuständigen Stadtrat Martin Neugebauer (ÖVP) für Juni 2021 gerechnet, der Betrieb soll dann im September losgehen.

Ferien: Betreuung in sechs Gruppen

Derzeit betreibt die Stadtgemeinde Eggenburg an zwei Standorten Kindergärten. Aufgrund des Zuzugs und aufgrund von Wohnbauprojekten (zuletzt wurden wie berichtet eine Wohnhausanlage der Siedlungsgenossenschaft Kamptal und eine Reihenhausanlage der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft in unmittelbarer Umgebung des neuen Standorts gebaut) steige der Bedarf an Betreuungsangeboten. Daher erweitere man das Angebot, sagte Gilli.

Aktuell werden im Kindergarten 1 Bürgerspital 46 Kinder in zwei Gruppen betreut, ab September gibt es hier als Provisorium eine dritte Gruppe. Der Kindergarten 2 Kremser Straße wird in drei Gruppen mit 60 Kindern geführt. Für die Nachmittagsbetreuung 2020/21 sind bereits 62 Kinder angemeldet. Während der Ferienzeit werden die Kinder coronabedingt übrigens bereits in sechs Gruppen betreut, da pro Gruppe maximal zwölf Kinder erlaubt sind.

„Qualitätsmerkmal für die Gemeinden“

Die Dachsanierung am bestehenden Kindergarten wird übrigens in den Ferienwochen vier bis sechs durchgeführt. Die Arbeiten sollen laut Neugebauer aber keinen Einfluss auf die Betreuung der Kinder haben.

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister meinte, dass das Angebot an entsprechender Kinderbetreuung für Gemeinden ein entscheidendes Qualitätsmerkmal sei: „Denn für die Bevölkerung spielt sie eine zentrale Rolle für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagte sie beim Spatenstich.