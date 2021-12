Beirat gegen Bausünden

Einstimmig beschlossen wurde auch die Schaffung eines Gestaltungsbeirats. Der soll künftig bei Bauvorhaben hinsichtlich Ortsbildgestaltung ein Wörtchen mitreden. Dazu hatte es zuletzt in Eggenburg immer wieder Diskussionen gegeben. Laut Kirbes will man noch Details zur Zusammensetzung des Gremiums – angedacht sind Architekt, Bausachverständiger und Mandatare aus dem Gemeinderat – und für welche Bereiche der Beirat zuständig sein soll, klären. Bürgermeister Georg Gilli erklärte, dass der Beirat nicht nur für das Zentrum, sondern etwa auch für die Kellergassen in den Dörfern zuständig sein soll. Die Frage von SP-Gemeinderat Manfred Mayer, ob man diesen Beirat nicht schon früher ins Leben rufen hätte sollen, beantwortete Kirbes so: „Ja, dann hätten wir uns manches vielleicht erspart.“

Eggenburg verschärft auch den Kampf gegen die Parkplatznot. Künftig müssen im Wohnbauland beim Bau von Wohnungen pro Einheit zwei Autoabstellplätze statt nur einem zur Verfügung gestellt werden, weil bisher viele Bewohner ihre privaten Pkw auf öffentlichen Parkflächen abstellen. Laut Vizebürgermeister Josef Kirbes soll diese Neuregelung im gesamten Stadtgebiet gelten: „Und zwar sowohl bei der Neuerrichtung von Gebäuden als auch bei der Verdichtung, wo neue Einheiten in bestehende Gebäude eingebaut werden.“

Man wolle damit ein Zeichen setzen, dass es im öffentlichen Bereich nicht genug Stellplätze für alle gebe und jeder selbst Vorsorge für entsprechende Stellplatz-Anzahlen treffen müsse. Wer dieser Vorsorge nicht nachkommen könne oder wolle, kann sich mit einer Ausgleichsabgabe von dieser Verpflichtung freikaufen.