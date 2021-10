Buch macht Problem

Schwere Geburt für das neueste Werk von Autor Manfred Palmberger. Sein Roman rund um das Eggenburger Erziehungsheim steht fix und fertig bereit, doch der gewohnte Standardverlag verweigerte. Zu heftige Kraftausdrücke und deftige Szenen seien die Begründung gewesen. „Wenn es um ein Erziehungsheim und um Praterstrizzis geht, gehört es dazu, dass dort entsprechende Sprüche geklopft werden. Dass bei so einer Milieustudie heftige Ausdrücke fallen, ist klar“, meint Palmberger im Gespräch mit der NÖN. Er hätte sich schon einsichtig gezeigt und Änderungen am Manuskript vorgenommen, doch nicht ausreichend. „Ein paar Dinge kommen vor, die kann man nicht streichen.“

Er selbst sieht bei seinem neuen Buch keinen großartigen Unterschied zu den bisherigen Werken. „Wenn man heute einen Fernsehfilm sieht, ist mein Buch noch auf der harmlosen Seite“, meint er. Wann und ob der Roman erscheint, ist deshalb offen. Palmberger sei allerdings schon im Gespräch mit einem anderen Verlag. Heuer würde sich die Veröffentlichung aber nicht ausgehen, obwohl das Manuskript fertig und lektoriert ist. Auch ein Cover hat Palmberger in Eigenregie gestaltet. Ein Titel stehe allerdings noch nicht fest. „Prater-strizzis“ oder schlicht „Erziehungsheim“ seien mögliche Titel. Bei grünem Licht des neuen Verlages wolle sich Palmberger aber auch nach diesem richten.

Den Roman siedelt er in den 1970er Jahren an, eine Zeit in der er auch selbst an der Sondererziehungsschule unterrichtete. „Ich bin auch am Areal des Erziehungsheimes aufgewachsen und kannte die gesamte Belegschaft“, erzählt er. Wer würde sich also besser eignen, die dunkle Seite des Heimes ins Rampenlicht zu rücken? Die persönlichen Erfahrungen Palmbergers flossen natürlich mit ein. „Die Geschichte ist komplett authentisch. Basis bilden die Erfahrungen, die ich selbst als Lehrer gemacht habe“, schildert er. Natürlich nahm er sich zugunsten des Spannungsbogens auch einige kreative Freiheiten.

Aus Erziehungsheim ins Zuhälter-Milieu

Inhaltlich begleitet Palmberger die Geschichte zweier Schüler, die ins Eggenburger Erziehungsheim abgeschoben werden. Nach mehreren schwierigen Jahren brechen die beiden aus und landen als Zuhälter im Wiener Pratermilieu. Wie es sich gehört, spielt ein Mord später auch noch eine Rolle.

Bis zur Veröffentlichung könnte es noch dauern. Die Zwischenzeit überbrückt Palmberger mit einer Lesung seines im Vorjahr erschienen Buches. Die Präsentation der kriminellen Geschichten im „Schubertpark“ musste er 2020 absagen, am 5. November wird die Lesung im Rathaussaal Eggenburg nachgeholt. Das neue Buch soll nicht Thema sein. Es bleibt spannend, sowohl im Roman als auch rundherum.