Buchpräsentation: Lang gehegter Wunsch erfüllt

Eine Buchpräsentation inklusive Autogrammstunde gab es im Bücherbuben-Laden bei Werner Prokop. Präsentiert wurde das Werk von Otto Leiß „Das Umland der Thaya – ein Land der Lokalbahnen“.

Darin lädt der Autor zu einer Eisenbahnreise entlang der Deutschen und Mährischen Thaya vom Waldviertel über die Grenzregion Österreich-Tschechien in Südmähren bis an die March ein. Gezeigt wird ein bunter Mix aus historischen und aktuellen Fotos der Lokalbahnen. „Ich habe in den 1980er-Jahren sehr viel vom Lokalbahnverkehr im nördlichen Niederösterreich fotografiert“, erklärt Leiß. „Wie gerne hätte ich damals auch ‚drüben‘ fotografiert, doch da gab es leider noch den kaum überwindbaren ‚Eisernen Vorhang‘.“

Im Jahr 2010 nahm der Lehrer dann wieder seine Fototätigkeit auf und konnte sich seinen nie aufgegeben Wunsch erfüllen und die Lokalbahnen problemlos in Tschechien fotografieren. Das ist mittlerweile sein drittes Buch zu dem Thema Lokalbahnenverkehr. Er sehe diesen Bilder-Buch-Bogen auch als Schlussstein im Mosaik seiner beiden vorherigen Bücher: „Es hat eben einfach noch Zeit bis zur Vollendung gebraucht, doch jetzt ist die Trilogie über das weitmaschige Nebenbahnnetz im grenzüberschreitenden Großraum nördlich von Wien vollendet und fertiggestellt.“

Das Layout gestaltete Bücherbuben-Chef Werner Prokop. Gemeinsam mit dem Verleger Franz Straka vom Verein Railway-Media-Group wurde diese umfangreiche Dokumentation herausgebracht.

