Das Weihnachtsfest steht im Mittelpunkt des neuen Buches von Norbert Schröckenfuchs. In seinem neuen Werk, das den Titel „Ein Rentier macht noch kein Weihnachtsfest“ trägt, geht Schröckenfuchs der Frage nach, wie sich „dieses emotional überfrachtete Fest in einer technik- und kapitalorientierten Welt entwickelt“.

Der erste Teil des 81 Seiten starken Buches ist mit neun Elegien der ernste Teil des Buches. Danach folgt mit einigen Cartoons der lustige Teil, ehe heiter-satirische Kurzgeschichten und einige Gedichte das Buch abschließen.

Mit diesem Werk will der Missingdorfer, der als Grafik-Designer, akademischer Maler, Grafiker und als Professor für Grafik-Design an der „Graphischen“ in Wien gearbeitet hat, einen heiteren, aber auch tiefsinnigen Beitrag für Menschen, die noch an den Sinn des Weihnachtsfestes glauben, liefern.

Für Schröckenfuchs ist es bereits sein fünftes Buch. Erfunden sei darin nichts, sagt Schröckenfuchs. Als bildender Künstler sei er es gewohnt, wachsam und beobachtend durchs Leben zu gehen. Während er den kreativen Aspekt seiner Beobachtungen in seiner bildenden Kunst ausdrücke, biete ihm das Schreiben quasi als Ventil die Möglichkeit, satirisch-heiter Begebenheiten und Probleme aus der Realität nieder zu schreiben – und Kritik an der Konsumgesellschaft und der digitalen Welt, in der wir leben, zu üben.

Erschienen ist das neue Buch im Verlag Ferdinand Berger & Söhne GmbH. Es ist zum Preis von 9,90 Euro im Buchhandel und Online-Handel erhältlich.